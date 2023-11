VUGD atgādina: uz ledus atrasties ir bīstami

Vietām Latvijā uz ūdenstilpēm sāk veidoties ledus kārta, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina neriskēt ar savu dzīvību un nekāpt uz nedrošā ledus! Pārgalvīgie cilvēki, kas kāpj uz pirmā ledus, apdraud arī citu cilvēku, īpaši bērnu dzīvību, kas, redzot pieaugušos uz ledus, maldīgi domā, ka uz tā atrasties ir droši.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka aizvadītajā ziemas periodā (no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. martam) ugunsdzēsēji glābēji pēc ielūšanas ledū izglāba piecus cilvēkus, bet no ūdenstilpēm izcēla 32 bojāgājušos, no kuriem astoņi visticamāk bija ielūzuši ledū.

Ledus kārta veidojas pakāpeniski, sākot no krasta, tāpēc tuvāk ūdenstilpes vidum ledus vēl būs nevienmērīgs un cilvēks var ielūzt. Papildus, tas ir plānāks vietās, kur ūdenskrātuvēs ietek rūpnieciskie ūdeņi, pie tiltiem un vietās, kur aug niedres, krūmi vai atrodas citi priekšmeti. Turklāt uz ledus segas sasnigušais sniegs veido mānīgu priekšstatu par to, ka ir izveidojusies bieza ledus sega.

Ja tomēr cilvēks ielūzt ledū, tad jācenšas saglabāt mieru, jāelpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk, bet galva jātur virs ūdens. Nelaimē iekļuvušajam ir jāmēģina nolikt rokas uz ledus, uzgulties uz ledus malām ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens. Izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās, bet labāk ritināties prom no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnākts.