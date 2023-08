Volejbols nekad nebeidzas

Labākie. Pludmales volejbola turnīrā “Cēsu Open” Mix klasē uzvarēja Linda Puriņa/ Rihards Lazdiņš (no labās). Balvas pasniedz sporta kluba “IVI” pārstāvis Igors Pupurs. Foto: no albuma Pludmales volejbola turnīrā “Cēsu Open” Mix klasē uzvarēja Linda Puriņa/ Rihards Lazdiņš (no labās). Balvas pasniedz sporta kluba “IVI” pārstāvis Igors Pupurs.

Līdz ar augusta aiziešanu norimst arī pludmales volejbola sezona, volejbolisti sāk atjaunot klasiskā volejbola iemaņas, lai pārceltos uz sporta zālēm.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsu stadionā notika sporta kluba “IVI” rīkotais turnīrs “Cēsu Open”, kurā divu dienu garumā tika noskaidroti uzvarētāji četrās grupās. Kluba pārstāvis Igors Pupurs stāsta, ka abas dienas gāja karsti visās nozīmēs. Konku­rence ļoti sīva, spēlētāji rādīja tiešām skatāmu volejbolu, un izšķirošajās spēlēs par vietām rezultāts gāja punkts punktā. Atbilstoši turnīra tradīcijām, balvas saņēma pirmo četru vietu ieguvēji. “Arī ceturtās vietas ieguvēji iekļuva pusfinālā, šoreiz varbūt veiksme nebija viņu pusē, lai tiktu uz goda pjedestāla, tāpēc viņi ir pelnījuši kādu mierinājumu,” norāda I. Pupurs.

Sieviešu konkurencē finālā Inese un Loreta Kirilovas pārspēja Simonu Rozīti/ Agnesi Melni, bet bronzas mačā Linda Puriņa/ Samanta Leona pārspēja Laumu Lazdiņu/ Megiju Mihejevu.

Vīriešu konkurencē pirmajā vietā Edgars Igaunis/ Jānis Purviņš, otrajā – Marts Bičevskis/ Roberts Rinķis, trešajā – Kris­tofers Kļaviņš/ Sandris Kalniņš, ceturtajā - Dāvis Andersons/ Toms Tālbergs.

Mix klasē četrinieks šāds: Linda Puriņa/ Rihards Lazdiņš, Loreta Kirilova/ Andris Dol­ženko, Ivonna Grinfelde/ Arnis Jarošenko, Megija Grundmane/ Jānis Teikmanis.

Tautas klasē:Inese un Ralfs Kirilovi, Ernests un Artūrs Pastari, Gatis Kirilovs/ Krišjānis Kuplis, Edgars Gulbis/ Mārtiņš Šatrovskis.

Atskatoties uz aizejošo vasaru, I. Pupurs saka, ka klubs uzsvaru liek uz trim turnīriem- “Cēsu Open” jūnijā un augustā, bet jūlijā – Cēsu pilsētas svētku volejbola turnīrs, kas ilgst gandrīz 30 stundas. Tā ietvaros notiekošais Nakts turnīrs šogad beidzās pēc sešiem rītā.

“Trīs turnīri ir pietiekami, lai sacensības būtu kvalitatīvas gan no organizatoriskās puses, gan no spēlētāju snieguma. Šos trīs turnīrus cenšamies popularizēt, celt latiņu arvien augstāk, jau ir interese arī no kaimiņvalstu volejbolistiem,” saka I. Pupurs, piebilstot, ka tiek rīkoti arī vairāki mazāki turnīri.

Pludmales volejbola cienītāji par turnīru trūkumu sūdzēties nevar, tie notiek katru nedēļas nogali daudzās vietās, kas rada zināmas problēmas rīkotājiem, kuriem nākas konkurēt savā starpā.

“Pēc kovida pauzes pludmales volejbolā jau otro vasaru viss atgriezies ierastajās sliedēs, turnīri notiek visur katru nedēļas nogali,” saka I. Pupurs. “Augustā “Cēsu Open” notika laikā, kad bija volejbola turnīrs Vecpiebalgā, sporta svētki Līvos, Mārsnēnos, arī Smiltenes sporta svētki Raunā, droši vien vēl kādi, un visos programmā pludmales volejbols. Skaidrs, ka viens turnīrs otram noņem spēlētājus. Varbūt sporta koordinatoriem kaut kā vajadzētu gada sākumā salikt plānus, jo datumi tiek paziņoti laikus.

Rīkotājiem tas liek domāt, kā piesaistīt komandas. Recepte vienkārša- ar labām balvām, augstu organizatorisko latiņu, attieksmi pret spēlētājiem, gādājot kaut vai par bezmaksas dzeramo ūdeni, kas vasarā turnīros tiek patērēts ļoti daudz. Labu, kvalitatīvu turnīru var izveidot ar laiku, gluži kā puķi, ko iestādām un tad rūpīgi audzējam. Arī mēs no turnīra uz turnīru augam, mācāmies, novēršam kļūdas, un dalībnieku atsauksmes liecina, ka tas izdodas.”

Viņš saka paldies Cēsu uzņēmējiem, visiem atbalstītājiem, kuri palīdz ar balvām, jo tas ir būtisks faktors dalībnieku piesaistē. Jo labākas balvas, jo spēcīgāka konkurence. Ja galvenā balva ir 400 eiro dāvanu karte no ceļojumu aģentūras, ir vērts piedalīties. Šo balvu izlozēja starp visu grupu uzvarētājiem, un šoreiz veiksme bija Ineses un Loretas Kirilovu pusē.

Pludmales volejbols tagad tiek nolikts malā, lai gan I. Pupurs saka, ka varbūt ziemā tikšot sarīkots kāds ziemas bīča turnīrs.

“IVI” ir jauns sporta klubs, bet ar lielām ambīcijām, plāniem, iecerēm. Viena no tām – izveidot Vidzemes Volejbola līgu (VVL) ar mērķi vienā turnīrā apvienot visa reģiona komandas. Par šo ieceri runāts no vasaras sākuma, talkā aicinot arī Ģirtu Mārti­ņ­sonu, kuram liela pieredze dažādu turnīru rīkošanā: “Uzska­tām, ka šāds turnīrs, kas liktu augt volejbola līmenim visā Vidzemē, un ne tikai, ir nepieciešams. Esam atvērti arī citām Latvijas komandām, nākotnē arī Igaunijas, Lietuvas komandām.”

Sākusies pieteikšanās, kas ilgs līdz septembra vidum, un optimistiskākās prognozes rāda, ka turnīrā varētu startēt 20 – 25 komandas. Iecerētas divas līgas vīriešu komandām un viena- sieviešu. Rīkotāji saka, ka vīriešu komandas līgās sadalīs pēc to spēka, lai spēles būtu līdzvērtīgas.

Turnīrs risināsies pēc sabraukumu principa, kā norises vietas šajā sezonā izvēlētas Cēsis, Smil­tene, Limbaži, nākotnē tas varētu aptvert visu Vidzemi. Ir skaidrs, ka Cēsīs oktobra sākumā notiks atklāšanas sabraukums, kā arī te risināsies finālspēles.

“Plāni ir lieli, visu atklāt nevar, bet tiem jābūt, lai ir, uz ko tiekties,” saka I. Pupurs. “Ir vēlme turnīra laikā sarīkot arī zvaigžņu spēli. Tādas ir basketbolā, hokejā, nav dzirdēts par zvaigžņu spēli volejbolā, tad nu mēs to izdarīsim, un tā notiks Cēsīs. Būs oficiālā statistikas programma, lai katrs spēlētājs var redzēt, analizēt savu sniegumu. Tiek domāts par tiesnešu apmācību, lai tie būtu vajadzīgajā līmenī.

Protams, ka turnīra reālās aprises būs zināmas septembra otrajā pusē, bet labi apzināmies, ka pirmā sezona ir liels izaicinājums ar daudziem nezināmajiem. Taču no šīs, pirmās sezonas, lielā mērā būs atkarīga Vidzemes volejbola līgas tālākā nākotne!”