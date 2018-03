Volejbolā šogad ceturtie

Ar “Četru finālu” noslēdzies Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālajā divīzijā I, kur spēlē arī komanda “Cēsis”.

Cēsnieki regulāro čempionātu beidza 5.vietā, 14 spēlēs izcīnot sešas uzvaras, tikai par punktu atpaliekot no ceturtās un par diviem no trešās vietas. Komandas rezultatīvākais spēlētājs ir Gints Stūrmanis, viņam labs rezultāts arī līgā kopumā, kur ceturtais labākais rezultativitātes rādītājs.

Ceturtdaļfinālā Cēsu komanda tikās ar 4.vietā esošo komandu “Vecumnieki”, kam regulārajā turnīrā divas reizes zaudēts. Taču, kā zināms, izslēgšanas spēlēm ir cits raksturs, un Cēsu komanda to apliecināja. Lai iekļūtu pusfinālā, bija jāizcīna divas uzvaras, cēsnieki to nokārtoja divās spēlēs. Iz­­brau­kumā uzvarēja ar 3:1 (25:23, 25:21, 14:25, 25:18), savā laukumā bija pārāki ar 3:2 (17:25, 25:19, 19:25, 25:13, 15:6).

Tas garantēja iekļūšanu “Četru finālā”, jo šogad arī Nacionālajā līgā tika nolemts spēlēt pēc šī formāta. Pirmajā spēlē “Cēsis” tikās ar regulārā turnīra uzvarētājiem, Ventspils volejbolistiem, piedzīvojot zaudējumu trijos setos 16:25. 28:30, 24:26. Tas nozīmēja, ka Cēsu komandai jāspēlē par bronzas medaļām pret RTU komandu. Uzvarētāja noskaidrošanai bija vajadzīgi pieci seti. Pir­majā uzvarēja cēsnieki 25:23, otrajā – RTU volejbolisti 25:22, trešajā atkal Cēsu komanda 25:19, ceturtajā pārāki rīdzinieki 25:23. Bronzas medaļu liktenis izšķīrās piektajā setā, kurā ar 15:10 uzvarēja RTU, izcīnot medaļas, bet Cēsu komandai jāsamierinās ar ceturto vietu. Par čempioniem kļuva “VK Vents­pils”, kas tā arī neizbaudīja zaudējuma rūgtumu.

Cēsu komandas treneris Ģirts Mārtiņsons atzīst, ka sezona vērtējama pozitīvi, tomēr par finālturnīra spēli palicis neliels rūgtums: “Varējām aizķerties gan pusfinālā pret Ventspils komandu, bet jo īpaši bronzas mačā ceturtajā setā tomēr nespējām noturēt vadību, kas ļautu uzvarēt visā mačā.

Telpu sezona beigusies, un volejbolisti jau sāk gaidīt siltāku laiku, lai visu uzmanību veltītu pludmales volejbolam.