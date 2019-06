Foto: Marta Martinsone - Kaša

Pretim varenajai koncertzālei “Cēsis”, ar kuru pilsētnieki lepojas un kurā ierodas apmeklētāji pat no citām valstīm, ir skvērs, kura viena daļa, kas atrodas jaunā lielveikala priekšā, ir sakopta, bet neliela josla ir kā atgādinājums par to, ka viss kādreiz nolietojas un sabrūk. Attēlā redzamais soliņš jau vēl izskatās glīts, kaut arī mūsdienīgs vairs nav, bet flīzes pie tā jau nepārprotami liecina – šī vieta iekārtota sen un sen arī nav neviena, kas par to parūpējas. Ja padomā, tā jocīgi. Pašvaldība taču paseko, kā privāto platību saimnieki nopļauj zāli, kā notīra ietves, bet kurš seko, lai pašā pilsētas centrā pie prestižākās ēkas nebūtu šādu skatu?