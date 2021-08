Vispirms jālauž robežas sevī

Diskusijās var atrast atbildes. Jānis Čukurs no Alojas, Dāniels Liecis no Limbažiem, “Lauzt robežu” vadītāja Iluta Balode un Amanda Paula Martinsone pārrunā, par ko būs nākamā nodarbība. Foto: Sarmīte Feldmane Jānis Čukurs no Alojas, Dāniels Liecis no Limbažiem, “Lauzt robežu” vadītāja Iluta Balode un Amanda Paula Martinsone pārrunā, par ko būs nākamā nodarbība.

Vakar un šodien (18.-19.08.2021.) Straupē notiek Pārgaujas jauniešu saliedēšanās pasākums “Lauzt robežas”. Tas jauniešiem kļuvis par gaidītu vasaras notikumu.

“Te var gūt pozitīvās emocijas, satikt tos, kurus nesatieku bieži, te ir draugi, izraušanās no ikdienas,” saka Mārtiņš Jēkabs Ausmanis no Stalbes, bet Gustavs Bērziņš no Daibes uzsver, ka “Lauzt robežas” vienmēr ir interesantas sarunas, domu apmaiņa, tikšanās ar cilvēkiem, kuri dzīvē kaut ko sasnieguši. Abi jaunieši pasākumā piedalās jau ceturto reizi, abi studē Vidzemes Augstskolā.

Straupiete Amanda Paula Martinsone pasākumā piedalās trešo gadu. “Katru reizi ir kas cits, diskusijas vienmēr ir interesantas un paliek atmiņā, tāpat kā te iepazītie draugi,” teic Amanda Paula. Viņa studē Latvijas Universitātē.

“Lauzt robežu” idejas autore un īstenotāja Iluta Balode ir gandarīta, ka Pārgaujas jaunieši novērtējuši “Lauzt robežas”. Daudzi pirmajā pasākumā piedalījās kā skolēni, tagad studē, strādā, savu ceļu dzīvē izvēlējušies, bet pasākumā piedalās, lai gūtu jaunus iedrošinājumus, satiktu savējos un iepazītos ar jauniem draugiem.

“Pirms četriem gadiem “Lauzt robežas” ideja bija sapulcināt kopā trīs pagastu – Raiskuma, Straupes un Stalbes – jauniešus, lai viņi iepazīstas. Kaut arī novads bija mazs, viņi cits citu pat nepazina, jo mācījās dažādās skolās. Reizē arī gribējās viņus iedrošināt, dot pārliecību, ka paši var daudz ko izdarīt. Šovasar “Lauzt robežām” izraudzīts cits uzdevums,” pastāsta I.Balode.

Pavasarī notika novada jauniešu aptauja, lai uzzinātu, kā viņi jūtas, kāda ir emocionālā pašsajūta, kas būtu jādara, lai to uzlabotu. “Jaunieši paši bija pret tiešsaistes pasākumiem, jo jau tā ikdiena pagājusi pie datora. Balstoties uz aptauju, izkristalizējās arī pasākuma galvenā tēma – motivācija. Jaunieši atzina, ka bieži trūkst motivācijas kaut ko darīt, ka neko negribas darīt,” stāsta I.Balode un paskaidro: “Ja iepriekšējos pasākuma norises gados uzsvars bija uz komandu un komandas darbu, šovasar centrā būs indivīds, katra paša savu iekšējo robežu laušana.”

Profesionāli personības izaugsmes treneri no organizācijas “Piedzīvojuma gars” šodien kopā ar jauniešiem meklē atbildes uz jautājumiem – kas ir motivācija, vai tā ir neizsmeļams resurss, kad tā beidzas, kur to atrast un atjaunot. I.Balode uzsver, ka arī vakardienas tikšanās jau ieskicēja dažus ceļus, kurp doties, lai sev palīdzētu.

Ar jauniešiem tikās pasākumu un raidījumu vadītājs, producents, sociālo tīklu satura veidotājs Mārtiņš Kapzems. Viņam bija, daudz ko pastāstīt, kā pilnveidot sevi, pārvarēt šķēršļus, izraudzīties savu ceļu dzīvē. Savukārt Toms Veiss savulaik bija Cēsu jauniešu domes priekšsēdētājs, tagad aizvien aktīvs cilvēks. Toms uzsvēra, ka darbošanās domē devusi nenovērtējamu pieredzi, kas dzīvē ir ļoti noderīga. “Atklātas sarunas, pieredzes stāsti iedvesmo, liek padomāt, atmiņā paliek vēlāk noderīgais,” saka I.Balode.

Pērn kopā ar pārgaujniekiem bija jaunieši no Alojas un Jūrmalas. Šovasar ir no Limbažu novada un Jūrmalas. “Jaunieši ātri atrod kopīgu valodu, iesaistās un dara kopā, pielāgojas situācijai. Viņi daudz iegūst tieši no tā, ka apkārt nav tikai tie, kurus pazīst, draugi, bet ir vienaudži, ar kuriem jāiepazīstas, jāatrod kopīgas intereses. Jau pirms reformas Alojas un Limbažu novadu jaunieši daudz darbojās kopā, tagad novads lielāks, arī jauniešu vairāk, kuri jāiesaista kopīgu ideju īstenošanā,” teic Limbažu novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Skrastiņa un uzsver, ka šādi pasākumi jauniešiem ļoti patīk, jo viņi gatavi kopā darīt, tikai jāpamudina.

“Lauzt robežas” piedalās jaunieši no 13 līdz 23 gadiem. Vakar uz dažām aktivitātēm bija atbraukuši arī pārstāvji no Liepas pagasta jauniešu centra “Apelsīns”.

Lai arī laikapstākļi nelutina, jaunieši nakšņoja teltīs Braslas krastā. Brīvie brīži tika aizvadīti fiziskās aktivitātēs. Pasākumu finansē valsts atbalsta programma.