Visas lietas sauc īstajos vārdos

Pieņemšanas vietā. Ilmārs Briedis cēsniekiem palīdz risināt dažādas problēmas, sākot no depresijas līdz pat alkoholismam un citām atkarībām. Foto: no albuma Ilmārs Briedis cēsniekiem palīdz risināt dažādas problēmas, sākot no depresijas līdz pat alkoholismam un citām atkarībām.

Jau gadus desmit dziednieks, ekstrasenss Ilmārs Briedis regulāri ierodas vizītēs Cēsīs. Viņu ar savām problēmām sagaida dažāda vecuma cilvēki, kuriem dziednieks palīdz rast atbildes uz dažnedažādākajiem

jautājumiem.

I. Briedis nāk no Bauskas puses, tautā viņu labi pazīst. Ne tikai pēc raidījuma “Tautas balss “Ekstrasensu cīņas””, kas pirms vairākiem gadiem bija vērojams TV ekrānos. Daudzi viņu iepazinuši personīgi, un daudzi par viņu stāsta no mutes mutē. Dziedniecības prakse viņam ir jau piecpadsmit gadu.

“Neviens jau nenāk pie dziednieka tad, kad ir labi un viss kārtībā. Nāk ar problēmām un sūdzībām. Cēsīs esmu gandrīz katru otro trešdienu. Cilvēku plūsma ir mainīga. Ir reizes, kad atnāk divi klienti, citu dienu vairāk. Visnepatīkamāk ir tad, ja piesakās pieci cilvēki, atnāk trīs, bet pārējie nepaziņo par savu neierašanos. Nezinu kādēļ, varbūt viņi vienkārši ir pieteikušies emociju uzplūdā, bet pēdējā brīdī sabīstas un pārdomā,” pieredzē dalās dziednieks, kurš savā praksē galvenokārt strādā ar Taro kārtīm, līdztekus tām pielieto psiholoģijas, ezotērikas zināšanas dažādās netradicionālās medicīnas nozarēs.

Viņš ir viens no retajiem dziedniekiem, kurš gatavs cilvēkam pateikt arī ne tās patīkamākās lietas, protams, ja viņš tās redz un domā, ka cilvēkam to vajag zināt. “Atklātība ne vienmēr visiem patīk, taču esmu sapratis, ka tā dod lielāku rezultātu. Tiešums nereti ir tas, kas palīdz cilvēkam saprast problēmu. Runāšana riņķī un apkārt nepalīdz. Jāsauc lietas īstajos vārdos, dažreiz ir “jāuzlej cilvēkam uz galvas tas ūdens spainis”, lai viņš attopas. Un tad attopas gan,” smaidot saka Ilmārs, kurš novērojis, ka daudziem bieži vien ir tendence staigāt no viena pesteļotāja pie otra. Līdz ar to sapratne ir sagriezta kājām gaisā. Ar tādiem esot ļoti grūti strādāt, jo cilvēks vairs nezina, kam ticēt, ir apjucis, un viņam arvien ir mazāk pārliecības, ka ar radušos situāciju varēs tikt galā.

Savā praksē Ilmārs novērojis, ka, laikam ritot, ir mainījušies jautājumi, ar kuriem cilvēki pie viņa vēršas. “Depresijas, attiecību jautājumi, partnerattiecības. Tās ir aktuālas vienmēr. Taču, ja gadus divus pie manis nāca bezdarbnieki, interesējās par darba atrašanu, šobrīd vairāk ir to, kas atnāk un saka, ka vēlas mainīt darbu, ka viņus konkrētajā darbavietā kaut kas neapmierina. Tas labi. Cilvēks pats saprot, ka laiks ir pamēģināt ko citu, jo nav jau jēgas sevi mocīt. No tā, ko dari, ir jāgūst piepildījums,” spriež tautas dziednieks un piemin vēl vienu apmeklētāju kategoriju – vecāka gadu gājuma kundzes, kuras bieži interesējas par savu tuvinieku, bērnu veselības stāvokli, atkarībām, gribot viņiem palīdzēt, bet nereti aizmirst padomāt par sevi. Tad dziednieks pats uzņemoties iniciatīvu un pajautājot – vai tad par savu veselības stāvokli nemaz neko nevēlaties zināt?

Sarunas laikā Ilmārs parāda gan Latvijas dziednieku asociācijas sertifikātu, gan dokumentu, kas apliecina par sadarbību ar iekšlietu sistēmas struktūrām. “Vajadzības gadījumā sadarbojos ar policiju. Agrāk dziednieki šajā ziņā netika atzīti, bet tagad laiki ir mainījušies. Daudzas iestādes saprot, ka arī mēs kaut kā varam palīdzēt. Tas, ko vairāk nācies darīt, pēc plāniem, gadījumu analīzes strādāju ar slepkavību gadījumiem un tamlīdzīgi,” stāsta I.Briedis.

Nereti pie viņa cilvēki vēršas, sakot, ka slikti jūtas savās mājās vai aizejot pie kāda ciemos. Tas viss esot izskaidrojams ar to, ka mājoklī uzkrājusies negatīvā enerģija. Pēc I.Brieža teiktā, lai atbrīvotos no negatīvās enerģijas, nesen iegādātais vai jau esošais miteklis noteikti ir jāattīra. Tas nozīmē, ka no mājas vai dzīvokļa jāizmet viss vecais un liekais, kas ir novecojis. Pretējā gadījumā tas veido disharmoniju starp cilvēkiem, dabu un lietām. Dziednieks norāda, ka mājoklī nedrīkst turēt vecus vai nelietojamus apavus, vecus un neejošus pulksteņus, nokaltušas puķes, ieskaitot ikebanas, kuras vispār nav vēlams turēt dzīvojamās telpās. Protams, istabas augus drīkst turēt, bet ar pozitīvu enerģiju. ”Pret negatīvo enerģiju labi palīdz arī rituāli pasākumi – istabas vidū jānoliek trauks ar sāli, kurā ir aizdegta svecīte. Tai ir jāizdeg līdz galam, pēc tam telpa jāizvēdina. Ieteicams to darīt pusnaktī un pilnmēness laikā,” viņš piekodina.

I.Briedis ir starp tiem, kas uzskata, ka dzimšanas brīdī katram tiek ierakstīta kasete/disks –liktenis. Kāds tas paredzēts, tāds arī būs jāizdzīvo. Viņa pārliecība, ka katram šajā diskā ir ierakstīts arī paredzētais aiziešanas ceļš, no kura grūti izvairīties. Runājot par šo, viņš arī atgādina jau zināmo teicienu – kam lemts nosisties, tas nenoslīks – , minot arī konkrētus piemērus no likteņstāstiem, ko savā praksē nācies dzirdēt.

Dziedniekam pašam par ceļa galveno virzītāju kalpo cerība. “Bez cerības nevar. Ja šodien ceru, ka pēc mēneša notiks tas vai tas, ka sasniegšu un īstenošu to vai to, – tas virza uz priekšu. Pat tad, ja tajā brīdī vēl kaut kas nav noticis, es turpinu cerēt, ka kādā brīdī tas noteikti piepildīsies,” tā I.Briedis.