Vīrietis dodas ogot purvā un pazūd

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 72 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti astoņi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 16 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 18 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti astoņi ceļu satiksmes negadījumi, kurā ir viens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas vadītājs. Noformēti 78 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 36 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

18.oktobrī Alojas novadā noritēja kāda vīrieša meklēšanas darbi, kurš, pēc iepriekš saņemtās informācijas, iespējams bija devies uz purvu ogot, un viņa atrašanās vieta nebija zināma jau otro dienu. Meklēšanas darbos tika pieņemts lēmums iesaistīt helikopteri, tāpat vīrieša meklēšanā pieteicās arī kāds vietējais mednieks, kurš labi pārzināja purva apkārtni. Ap pulksten 13:30 vīrietis tika pamanīts. Policijas dienesta automašīnai izdevās tikt līdz cietušā atrašanās vietai, un likumsargi meklēto personu veiksmīgi izveda no meža, kur to tālāk nodeva NMPD pārstāvjiem.

18.oktobrī, pulksten 15:30, Gulbenes novadā, autoceļa Smiltene – Gulbene 43.kilometrā, notika frontāla sadursme starp automašīnām “Ford” un “Audi”. Sadursmes rezultātā automašīna “Ford” tika ietriekta uz ceļa stāvēšanai novietotajai smagajai automašīnai “Man”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Ford” vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Apstākļi tiek skaidroti.

18.oktobrī, pulksten 09:42, Līgatnē, Spriņģu ielā kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Passat”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrietim konstatēts 2,79 promiļu reibums. Par šādu rīcību noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Laika posmā no 14.10. līdz 18.10. Gulbenē, no kāda garāžu kooperatīva konstatēta zādzība. Atlaužot garāžas ieejas durvju slēdzenes, iekļūts telpā, no kuras tika nozagtas astoņas riepas. Materiālie zaudējumi vērtējami 308 Eur apmērā. Uzsākts kriminālprocess.