Vīnu pazīt nav tas pats, kas vīnu dzert

Aizraušanās. Ieriķiete Elīna Andersone iepazīst vīna zinātni un stāsta par to citiem. Foto: no albuma Ieriķiete Elīna Andersone iepazīst vīna zinātni un stāsta par to citiem.

Elīna Andersone dzīvo Ieriķu pusē. Lai arī ikdienas darbs norit SIA “Dores fabrika”, viņas divas lielākās dzīves aizraušanās ir fotogrāfija un vīna izzināšana.

“Nupat aizvadīju savu debijas pasākumu vīna zināšanas jomā. Tas norisinājās februāra vidū Ieriķu bibliotēkā, baudījām Gruzijas vīnus, izzinājām Gru­zijas vīna darīšanas vēsturi un kopumā pavadījām brīnišķīgu vakaru jaukā gaisotnē,” stāsta E.Andersone un piebilst, ka pasākums bijis kopdarbs ar novadnieci Sarmīti Šteini. “Gruzija ir vieta, kur dzimusi vīna kultūra,” vērtē Elīna. Pasākumā baudīti Elīnas atlasītie vīna paraugi – gan rozā, gan oranžais vīns -, jo sarkanvīns nebūt neesot galvenais Gruzijas vīns.

Aizraušanās ar vīna zinātni ir E.Andersones vaļasprieks jau vairāk nekā četrus gadus. Piedalījusies neskaitāmās vīna degustācijās gan klātienē, gan ZOOM tiešsaistes formā. Pati teic, ka viņu pareizāk būtu dēvēt nevis par vīnzini, bet gan par vīna entuziasti. “Esmu beigusi Lat­vijas Vīna asociācijas pamatkursus. Drīzumā plānoju arī nopietnākas mācības. Tā tiešām vairāk ir kaislība – baudīt aromātu, ne tikai dzert pašu dzērienu, lasīt grāmatas, interesēties,” stāsta Elīna, piebilstot, ka interese par vīnu sākusies gluži dabiski. “Tā kā aizraujos ar fotografēšanu, nereti iznāca būt saviesīgos pasākumos, kur arī vīna dzeršana ir klāt­esoša. Tā tas kaut kā orga­niski arī aizsākās – esmu caur vīnu dziļāk iepazinusi pat Eiropas un pasaules karti, zinu visus Itālijas reģionus, lai arī esmu tur bijusi tikai vienreiz – Boloņā,” smaidot atzīst vīna entuziaste. “Viens vīns man nav tikai dzēriens – tam līdzi nāk liela zināšanu bagāža. Tāpat vīna ceļos iepazīti ļoti daudzi interesanti, dažādi cilvēki.”

Elīna teic, ka bijuši plāni ceļot tieši saistībā ar vīna iepazīšanu un izzināšanu, tomēr to visu, kā jau ļoti daudziem, pamainījusi “Covid-19” pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi. “Pasaules iepazīšana – tas viss ir priekšā, to pagūšu. Tas ir nākotnes mērķos.”

Šķiet, Latvijā vīna kultūra nav izteikta, bet Elīna šo viedokli apgāž, sacīdama, ka esot gana liela kopiena, kas aizraujas ar vīna zinātni un kultūru. “Ja šī lieta interesē, top skaidrs, ka Latvijā ir gana daudz interesentu un arī informācijas par vīna zinātni. Bieži notiek degustācijas, ir gana daudz nozares profesionāļu. Nesen taču latvietis Raimonds Tomsons tika godalgots kā labākais vīnzinis pasaulē, par to milzīgs lepnums un prieks.”

Tā kā pirmais Elīnas pašas vadītais izglītojošais vīna vakars noslēdzies godam, viņa plāno rīkot arī citus, un nākamais padomā jau pavisam drīz – aprīlī. “Tad runāsim par Austrijas vīniem. Vēlos akcentēt valstis, kas ir svarīgas vīna jomā, bet kuras nav tās, kas pirmās iešaujas prātā, kad runājam par vīnu,” teic Elīna.