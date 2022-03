Vingro dažādos vecumos

KUPLĀ SKAITĀ. Pašvaldības rīkotās nodarbības, kas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas, vada sertificēta fizioterapeite Krista Kupča. Foto: Iveta Rozentāle Pašvaldības rīkotās nodarbības, kas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas, vada sertificēta fizioterapeite Krista Kupča.

Jaunpiebalgā bez maksas vingrot sertificēta speciālista vadība ir iespēja senioriem, nule beidzies 10 nodarbību cikls arī jaunajām māmiņām.

Šo iespēju sagādā projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas apvienībā”, ko īsteno Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde.

Projekta koordinatore Egita Zariņa teic: “Atsaucība, īpaši senioru grupā, jau sākumā bija ļoti liela, bet tobrīd kovida pandēmijas ierobežojumi neļāva vienā nodarbībā piedalīties vairāk par 20 cilvēkiem. Uzreiz bija saprotams, ka nepieciešams organizēt arī nākamo grupu, lai visi interesenti varētu piedalīties nodarbībās. Prieks, ka samazināto ierobežojumu dēļ kārtējā senioru grupa, kas uzsāka nodarbības 9. martā, jau varēja būt lielākā skaitā.”

Egita Zariņa vērtē, ka marts ir visatbilstošākais laiks šim pasākumam, proti, brīdis pirms lielajiem pavasara darbiem: “Pavasarī lauku cilvēkam par terapeitu kļūst dārzs, lāpsta, grābeklis, bet tieši mirklis starp ziemu un pavasari ir tas, kad cilvēki sāk vairāk rosīties, vēlas izkustēties, kļūt aktīvāki. Mums ir izveidota arī “Whatsapp” grupa, kur sirsnīgi atgādinu par nodarbību, cilvēki dod ziņu par iespējām ierasties. Visi dalībnieki ir dzīvespriecīgi, arī es no tā uzlādējos. Ir tiešām prieks, ka paveiktais ir noderīgs, redzu, cik jēgpilni tas šobrīd ir. Man zvana arī no citiem pagastiem, interesējoties, kā var noorganizēt nodarbības, lai tās iedzīvotājiem būtu bez maksas.”

Pirmo reizi šādās vingrošanas nodarbībās piedalās Felicita Grobiņa, viņa atklāj, ka tās ļoti patīk: “Liels paldies Egitai Zariņai, kas noorganizēja šo iespēju. Arī fizioterapeite, kas vada vingrošanu, ir ļoti jauka un zinoša. Jūtu, ka pēc nodarbībām ir lielāks mundrums, stāja kļuvusi citāda. Iepriekš nevarēju uzkāpt uz krēsla, bet tagad varu to mierīgi izdarīt, un tas man ir liels sasniegums – ne ceļgali vairs sāp, ne kas cits. Turklāt tā ir iespēja arī senioriem satikties, parunāties.”

Arī nodarbību dalībniece Sarma Petrovska uzteic fizioterapeites Kristas Kupčas mērķtiecību un izdomu nodarbībās: “Vingrojumi neatkārtojas, katru reizi tiek izdomāts kaut kas jauns. Nodarbībās iegūtais dod lielāku veiklību, kaut pati pēc dabas esmu kustīga. Tā ir, ar gadiem ķermenis iesīkstē, ir nepieciešams arvien vairāk ko darīt lietas labā. Priecājos par dāmām, kas uz vingrošanu ne tikai atbrauc, bet atnūjo.”

Laura Vendele piedalījās arī māmiņu vingrošanā: “Biju sajūsmā un ļoti pateicīga par to, ka Jaunpiebalgā pagasta cilvēkiem kas tāds tika noorganizēts. Tā ikdienā bija ļoti pietrūcis. Kovida laiks, kaut ikdiena laukos prasa nesalīdzināmi vairāk kustēties nekā pilsētā, tomēr darījis savu, un izkustināt dažādas muskuļu grupas ir tik labi. Jāteic, vingrošana fizioterapeita vadībā ir kaut kas pilnīgi cits nekā strādāšana dārzā vai pastaigas, un ir brīnišķīgi, ka tagad to visu var apvienot. Tas nekas, ka sākumā nemaz nebija tik viegli, ar katru reizīti sajutu, kā ķermenis vairāk ļaujas, to, ko pirmo reizi nevarēju izdarīt, kādā trešajā jau spēju. Būtiski, ka trenere ir ļoti profesionāla, ar individuālu pieeju, pakoriģē, iesaka kādam vieglāku, kādam mazliet grūtāku variantu, nevis visiem vienādus uzdevumus.”

Senioru vingrošana turpināsies līdz 8. aprīlim.