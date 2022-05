“Vietējie” izcīna Zaubes kausu

Aizvadīta Zaubes pavasara kausa izcīņa volejbolā, kurā piedalījās sešas komandas. Spēles notika Zaubes pamatskolas sporta zālē. Šī bija trešā Zaubes kausa izcīņa.

Pirmais turnīrs notika 2018.gadā, otrais – 2019.gadā, un tad sekoja divi tukšie pandēmijas gadi, bet šogad tradīcija tika atjaunota. Kā atzīst viens no turnīra rīkotājiem Ēriks Bauers, ar šo turnīru it kā pieliekam punktu ziemas sezonai, lai tad jau pārceltos uz smiltīm. Šogad izpalika Cēsu novada čempionāts klasiskajā volejbolā, tāpēc Zaubes kausa izcīņa bija viens no retajiem turnīriem novadā.

Turnīram pieteicās sešas komandas, vispirms aizvadot spēles divās apakšgrupās, un tad sekoja izšķirošās cīņas par vietām. Spēles notika līdz diviem uzvarētiem setiem. Spēlē par bronzas medaļām, kurā tikās komandas “Skorpions” un “Lēdmane&Co” uzvarētāja noteikšanai bija vajadzīgs arī trešais sets. Pirmajā ar 25:18 pārāki bija “Skorpions” spēlētāji, otrajā ar 29:27 uzvarēja pretinieki. Izšķirošajā setā izpaudās “Skorpions” volejbolistu pārākums, kuri uzvarēja 15:9, izcīnot bronzas godalgas. Komandā spēlēja: Gustavs Ozoliņš, Mārcis Ozols, Bruno Meržejevskis, Artis Valters, Heinrihs Eglīte, Uldis Elksnis, Justīne Jaunkalne.

Finālā tikās komandas “IVI” un “Vietējie”, un šoreiz pietika ar diviem setiem. Ar 25:20, 25:23 uzvarēja “Vietējie”, izcīnot Zaubes pavasara kausu. Komandā spēlēja: Aigars Kalniņš, Igors Aļeksejevs, Inese Kirilova, Artūrs Špirka, Edgars Žurevskis, Didzis Mucenieks.

Sudraba medaļas komandai “IVI”, kurā spēlēja Ingemārs Ivanovs, Ričards Bringa, Dāvis Zvirbulis, Steinars Bruveris, Mārtiņš Pētersons, Anita Tēra.