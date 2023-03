Vietas skolēnu slēpošanas čempionātā sadalītas

Pretī uzvarai. “S!-Fischer 2023” Ziemas skolēnu čempionāta slēpošanā trešajā posmā, kur dalībniekiem bija jāveic šķēršļu distance, S12 grupā uzvarēja Cēsu 1.pamatskolas audzēkne Elza Krastiņa. Foto: Edijs Dzalbs “S!-Fischer 2023” Ziemas skolēnu čempionāta slēpošanā trešajā posmā, kur dalībniekiem bija jāveic šķēršļu distance, S12 grupā uzvarēja Cēsu 1.pamatskolas audzēkne Elza Krastiņa.

“Fischer” slēpošanas centrā Siguldā aizvadīts “S!-Fischer 2023” Ziemas skolēnu čempionāta slēpošanā trešais, noslēdzošais, posms.

Kopumā ziemas skolēnu čempionāta trīs posmos piedalījās 706 skolēni no 42 Latvijas skolām, arī no vairākām Cēsu novada skolām.

Sacensības notika trijās dažādās vietās, katrā dalībniekiem bija atšķirīgas distances un uzdevumi. Otrais posms notika Cēsu Olimpiskajā slēpošanas un biatlona centrā, kur slēpotāji sacentās klasikā, bet noslēdzošajā posmā Siguldā bija jāveic šķēršļu distance.

Šajā posmā S12 grupā uzvarēja Elza Krastiņa (Cēsu 1.pamatskola), 3.vietā Sendija Dūmiņa (Cēsu Pilsētas vidusskola), 4. – Adele Šlēziņa (Cēsu 1.pamatskola); S16 grupā uzvarēja Amēlija Zaķe (Cēsu 2.pamatskola); V10 grupā otrajā vietā, sekundi zaudējot uzvarētājam, Miķelis Klimovičs (Vecpiebalgas vidusskola), bet 4.vietā viņa skolas biedrs Adrians Avens. V12 grupā viss goda pjedestāls cēsniekiem. Uzvarēja Artūrs Zaķis (Cēsu 2.pamatskola), otrajā vietā Gustavs Bērziņš (Cēsu Pilsētas vidusskola), trešajā – Rūdolfs Šķēle (Cēsu 1.pamatskola), bet 5.vietā Otto Gaiss (Cēsu 1.pamatskola).

Visos trijos posmos slēpotāji cīnījās par punktiem kopvērtējumā skolu konkurencē, un rezultātā uzvaru un čempionāta galveno balvu 1500 eiro inventāra iegādei no “Fischer Latvia” ieguva Madonas Valsts ģimnāzija. Labāko trijniekā arī Madonas Pilsētas vidusskola un Lejas­ciema pamatskola.

42 skolu konkurencē no Cēsu novada skolām visaugstāk ir Cēsu 1.pamatskolas komanda, kas ierindojās 12.vietā. Vec­piebalgas vidusskola 15.vietā, Cēsu Pilsētas vidusskola 16. Kādā no posmiem startēja arī slēpotāji no Cēsu 2.pamatskolas, Priekuļu vidusskolas, Spāres pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Dzērbenes vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas.

Individuālajā kopvērtējumā neviens no Cēsu novada jaunajiem slēpotājiem labāko trijniekā neiekļuva, jo piedalījās tikai vienā vai divos posmos, un, lai cik labi rezultāti tika uzrādīti, ar to bija par maz, lai kopvērtējumā ieņemtu augstu vietu.