Viens no risinājumiem – ēdienu piegāde

Top pasūtījums. “Villa Santa” restorāna šefpavārs Juris Sapožņikovs – Pētersons gatavo kārtējo pasūtījumu, kas ceļo pie kādiem cēsniekiem. Foto: no “Villa Santa” albuma “Villa Santa” restorāna šefpavārs Juris Sapožņikovs – Pētersons gatavo kārtējo pasūtījumu, kas ceļo pie kādiem cēsniekiem.

No vakardienas stājās spēkā jaunās sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās “Covid-19” pandēmijas krīzes pārvarēšanai, kas vēl vairāk sarežģī ikdienu šajā jomā.

Jaunās prasības nosaka, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās starp galdiņiem jānodrošina divu metru distance, pie viena galdiņa nedrīkst atrasties vairāk par diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietā kases un apkalpošanas zonā jāievēro divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja, jābūt atbilstošām norobežojuma zīmēm. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē – viens apmeklētājs uz vismaz četriem kvadrātmetriem no zāles platības. Ēdinātājiem arī jānodrošina iespēja iegādāties ēdienus līdzņemšanai. Pakalpo­juma sniedzēji cenšas likt uzsvaru tieši uz šo iespēju, tomēr neliedzot pusdienot arī uz vietas.

Kā “Druvai” stāsta pusdienotavas “Pieturvieta”, kas atrodas Priekuļos, līdzīpašniece Linda Vorza, ēdamzāle pārkārtota tā, lai atbilstu jaunajām prasībām: “Starp galdiņiem tagad ir nepieciešamais atstatums, pie katra galda ne vairāk kā divas vietas, pēc katra klienta cenšamies visu dezinficēt, paši strādājam cimdos, sejas aizsargos. Darām visu, lai droši justos gan klienti, gan mēs.”

“Pieturvietā” maltīti ietur galvenokārt priekulieši, bet netrūkstot arī cēsnieku. Krīzes laikā apmeklētāju skaits sarucis uz pusi, tiesa, vakar atkal pusdienotāju bijis vairāk, varbūt cilvēkiem apnicis gatavot mājās. Iespējams, vēlas kādu dienu to nedarīt.

“Piedāvājam arī ēdienu piegādes Priekuļos, Cēsīs, bet pagaidām interese par to minimāla. Varbūt vajadzīgs laiks, lai cilvēki ielāgotu, ka ir šāda iespēja. Pašreiz nav viegli nevienam, tāpēc cenšamies ēdienkarti sastādīt, domājot par to, ka cilvēku maciņi šajā krīzes laikā kļūst plānāki. Cenšamies, lai var garšīgi paēst par dažiem eiro, un ceram, ka klienti novērtēs mūsu piedāvājumu,” saka L. Verza.

Šis tiešām ir sarežģīts laiks, cilvēki paliek bez darba, tādējādi vairāk nākas domāt par naudas taupīšanu, biežāk izvēloties gatavot mājās. Piedevām vēl nedrošība, bailes nonākt saskarē ar vīrusu attur no došanās uz kafejnīcām, restorāniem. Tāpēc daudzi ēdinātāji slēguši durvis uz nezināmu laiku, daļa samazinājusi darba laiku, bet citi cenšas spītēt šim pārbaudījumam. Darbu turpina arī kafejnīca “Bērzi”, kas atrodas Straupes pagastā, Plācī. “Bēr­ziem” ir plašs klientu loks, uzņēmums apņemas sagatavotās maltītes piegādāt ne tikai tuvākajā apkaimē. Ieraksts “Bērzu” feisbuka kontā vēsta, svētdien bijuši vairāki piegādes maršruti, aptverot lielāko daļu Vidzemes, ieskaitot Rīgu, Limbažus, Saulkrastus, Ādažus, Valmieru un citas vietas.

Kafejnīcas pārstāvis Artis Verza norāda, ka cilvēki novērtējuši viņu ēdienu, grib to baudīt arī šajā laikā. “Varbūt sapirktie griķi nedaudz apnikuši, cilvēki vēlas pamainīt ēdienkarti,” smaidot saka A. Verza. “Klienti veic pasūtījumus, ja braucam uz kādu pilsētu, varam pa ceļam piestāt arī citur, jo daudzviet baudījuši mūsu ēdienu, citi dzirdējuši un grib nogaršot. Tad nu dodam iespēju visiem, līdz ar to maršruts kļūst arvien plašāks.”

Piegādes tiek veiktas arī brīvdienās. Tiem, kuri kaut vismaz dzirdējuši par “Bērziem”, visticamāk, zināms viņu firmas ēdiens “Izaicinājums”, ko raksturo porcijas milzīgais lielums. Artis norāda, ka “Izaicinājums” piegādē tiek pasūtīts visbiežāk un no vienas porcijas var paēst visa ģimene. “Izaicinājumu” iespējams saņemt arī vēsu, ēdiena saņēmējs var izvēlēties, kad uzsildīt vai sadalīt vairākās daļās, lai pietiek divām dienām. Taču netiek aizmirsta arī cita ēdienkarte, ir cilvēki, kuri grib ātrās, siltās pusdienas, kuriem vajag mazākas porcijas.

Cēsīs esošā “Vecpilsētas kebaba” saimniece Santra Rozenovska stāsta, ka turpina darboties, lielākoties nodrošinot ēdienu līdzņemšanai. Telpas pielāgotas jaunajām prasībām, ja kādam ir vēlme ēst uz vietas, bet tādu nav daudz. “Sestdien, kad bija silta diena, izlikām galdiņus ārā, cilvēki tos izmantoja labprātāk nekā sēdēšanu telpās,” atzīst S. Rozenovska.

Ēdienu piegādes piedāvā arī “Villa Santa” restorāns. Pasūtītājs var izvēlēties kādu no trim komplektiem, katrā divi ēdieni, piedāvājumā arī divi bērnu komplekti. Kā īpašs bonuss katrā komplektā tiek ielikts kāds izdevniecības “Santa” žurnāls.

“Villa Santa” darbiniece Madara Boša pastāstīja, ka pirmajās dienās pasūtījumu mazāk, bet pagājušajā nedēļā interese par ēdienu piegādi bijusi pat necerēti liela: “Klienti novērtē arī šo bonusu, jo laikā, kad vairāk jādzīvo pa māju, ir, ko palasīt, varbūt parisināt krustvārdu mīklas.”

Darbu pēc iepriekšējām rezervācijām turpina arī restorāns, jo telpas ļauj piemēroties jaunajām prasībām. Sestdien bija atvērta terase.

Restorāni, kafejnīcas cenšas nodrošināt jaunās prasības, tāpēc tikpat atbildīgiem vajadzētu būt arī klientiem, neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietas, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes.