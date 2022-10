Viens no aktīvākajiem manuālajiem depozīta punktiem ir Nītaurē

PIEŅEM MANUĀLI UN ŠĶIRO. DUS operatore Nītaurē Ludmila Zaviša pieņem manuāli nododamo taru, to arī sašķirojot. Foto: Iveta Rozentāle DUS operatore Nītaurē Ludmila Zaviša pieņem manuāli nododamo taru, to arī sašķirojot.

Veikals “Pīlēns” Nītaurē ir viens no Latvijas pieciem labākajiem taras depozīta punktiem, kur iepakojumu no galalietotāja pieņem veikala darbinieks. Tā atzinis depozīta sistēmas pārvaldītājs Latvijā SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”.

Veikals ir SIA “ELKS AK” tirgotava, turpat līdzās atrodas šī uzņēmuma degvielas uzpildes stacija, kur arī ierīkots taras pieņemšanas punkts.

Kā galvenais vērtēšanas kritērijs taras depozīta punktu darbā bija pieņemtais depozīta iepakojumu apjoms no depozīta sistēmas ieviešanas brīža, proti, 1. februāra, līdz augusta beigām, kas iezīmē vasaras sezonas noslēgumu. “Manuālajiem taras depozīta pieņemšanas punktiem ir būtiska nozīme ne tikai depozīta sistēmā, bet arī vietējo iedzīvotāju ikdienā – daudzi iemīļoto piemājas veikaliņu pārdevēji ir labi pazīstami ar klientiem, tā ir satikšanās vieta ikdienas sarunām un tagad arī iepakojumu nodošanai. Novērtējam, ka pēc tik darbīgas un karstas vasaras sezonas, kurā bija vērojama gan vietējo iedzīvotāju liela aktivitāte, gan atpūtnieku pieplūdums, izdevies sasniegt labus rezultātus iepakojumu atgriešanā. Vēlamies pateikties SIA “ELKS AK” veikala “Pīlēns” darbiniekiem par neatlaidīgo darbu, lai depozīta sistēmu padarītu ērtu un pieejamu ikvienam klientam. Tirgotāju, kuri rūpējas pa manuālo punktu darbību, ieguldījums depozīta sistēmā ir neatsverams, jo ar viņu palīdzību iespējas atgriezt depozīta iepakojumu tiek nodrošinātas arī lauku reģionos un mazapdzīvotās vietās,” uzsver SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Veikala “Pīlēns” īpašnieks Andris Kuzņecovs gan atzīst, ka depozīta sistēmas ieviešana lauku veikalā nebūt nebija vienkārša: “Būtībā tikām pamesti zem tanka, sevišķi mazie lauku veikaliņi. Kamēr nesākām to visu organizēt, pat nesapratām, ko tas vispār nozīmē. Tagad zinām, un varu teikt, ka tas ir liels murgs.” Skaidrojot sarežģīto depozīta ieviešanas un uzturēšanas sistēmu, Andris Kuzņecovs teic: “Mums pretī ir otrs pārtikas veikals, ar kuru pašā pirmsākumā bija saruna un vienošanās, ka viņi arī pieņems taru, tomēr viņi to nedara līdz šim brīdim, tādēļ mums pieņemamās taras apjoms ir divreiz lielāks. Bet, protams, sākumā ne­­zinājām, cik tieši liels šis daudzums būs. Arī mums bija pārsteigums, ka taru nodod tik daudz cilvēku. Tomēr vispirms bija jānonāk līdz taras nodošanas vietas izveidei. Sapratām, ka mūsu veikala mazajā platībā taromātu uzlikt nevar, turklāt tas nozīmētu dubultu darbu, jo tāpat taromātā ieliktais pārdevējam ir jāšķiro. Tagad pārdevējs to var izdarīt uzreiz. Plānojot iespējamos risinājumus, aizdomājos par piebūves celšanu pie veikala, lai būtu vieta, kur nodoto taru uzglabāt. Tomēr, kad sapratu, ka varu šo punktu izveidot arī netālu esošajā degvielas uzpildes stacijā, izlēmu par labu šai vietai. Nācās pašam iegādāties konteineru, kur taru uzglabāt, to neviens nenodrošināja. Sākumā nebija izstrādāta depozīta izvešanas kārtība, bija brīdis, kad konteiners bija pilns, bija jādomā, kur likt taru, ko cilvēki vēl atveda, vietas vairs nebija.”

A.Kuzņecovs gan vērtē, ka uzņēmēji ir tikuši galā ar daudzām problēmām un tiks galā arī ar šo, tomēr uzsver, ka, izveidojot šādu sistēmu, līdzi būtu jānāk finansējumam. Esošā piemaksa ir niecīga un nesedz reālos izdevumus: “Pie tā taras apjoma, ko pieņemam, būtu nepieciešama papildu darba vieta cilvēkam, kurš var strādāt tieši ar taras pieņemšanu, šķirošanu un nodošanu tālāk, īpaši vasarā, kad gan degvielu uzpilda biežāk, gan arī vairāk nodod taru.” Nītaurietis rezumē: “Jūtu līdzi visiem uzņēmējiem, kas ar šo saskārušies. Tieši lauku veikali. Telpas taču ir nelielas, rūpīgi tiek pārdomāts, kā izvietot preci, lai visam būtu vieta, bet te nāk šādas prasības, un uzņēmējam jādomā, kā tās reāli ieviest dzīvē.”

Degvielas uzpildes stacijas operatore Ludmila Zaviša, kura pieņem arī taru, atzīst: “Sākums bija sarežģīts, bija grūti saprast, kā to varēs apvienot, bet nu jau sistēma iestrādājusies. Vasarā bija grūtāk, jo bija vairāk apmeklētāju, rudenī un pavasarī ir vienkāršāk. Redzēs, kā būs ziemā, kad būs arī sniegs jātīra. Ap­kalpoju klientus, kuriem nepieciešama degviela, pēc tam eju apkalpot klientu, kas grib nodot taru. Šos darbus ir iespējams savienot.”

Saņemto atzinību Ludmila Zaviša vērtē: “Aktīvajā tūrisma sezonā taru nodod arī garāmbraucēji, atpūtnieki, klusākā sezonā gan pārsvarā vietējie. Cilvēki piedomā, lai tara tiktu nodota. Daļa apzinās, ka naudiņa ir iztērēta un, taru nododot, to atgūs: “Ir ģimenes, kas nāk ar bērniem, bērniem maisiņā pudeles, viņi priecīgi skaita līdzi, jo zina, ka par saņemto naudu varēs nopirkt kādu kārumu. Dažs sakrāj taru pa visu mēnesi, tad tie četri pieci eiro noder pārtikai. Reizēm pāris pudeles nodod cilvēki, kas mašīnā iepilda degvielu. Ir padzērušies, tara tukša.”

Vērtējot, vai iedzīvotāji izpratuši, kā notiek taras nodošana, Ludmila Zaviša teic, ka sākumā mēdza nest pudeles, kas ir bez vajadzīgās uzlīmes, vai cilvēki nezināja, ka stikla pudeles nevar būt ar korķīšiem. Dažreiz ir bijis jāaizrāda, ka jānodod tīras pudeles, lai nesmako: “Klienti, protams, ir dažādi. Tāpēc atgādinu, ka pudeles vajag izskalot. Ir ļoti kārtīgi, kuri paši jau atnes visu pa kastēm sašķirotu. Es saņemto šķiroju, kad nav apmeklētāju. Ar plastmasas pudelēm un skārdenēm ir vienkārši. Stikla pudeles gan jāsašķiro – vienreizlietojamās pie vienreizlietojamām, atkārtoti izmantojamās kastēs salieku atbilstoši uzņēmumam, kur tās pildītas: “Cido”, “Cēsu alum” un citiem.”

Oktobra sākumā Latvijā darbojās vairāk nekā 480 manuālo depozīta iepakojumu pieņemšanas punktu, kuros iepakojumu no galalietotāja pieņem veikala darbinieks, liecina “Depozīta Iepa­kojuma Operators” informācija. Lai nodotu tukšo iepakojumu un saņemtu iemaksāto depozīta maksu, veikalos, kur ir manuālā pieņemšana , jāvēršas pie pārdevēja, kurš pārbauda, vai iepakojums nav būtiski bojāts un uz etiķetes ir depozīta zīme un nolasāms svītrkods. Ja iepakojums atbilst minētajām prasībām, pārdevējs izdod skaidru naudu vai piemēro to kā atlaidi pirkumam. Ikviens tirgotājs, kuram likums nenosaka obligātu depozīta iepakojumu pieņemšanu, var pieteikties dalībai depozīta sistēmā brīvprātīgi.

Lai ietaupītu laiku pirms depozīta iepakojumu nodošanas, sev tuvākos manuālos un automatizētos depozīta punktus var atrast www.depozitapunkts.lv mājaslapā izvietotajā interaktīvajā kartē. Visvairāk šādu punktu ir Vid­zemē un Latgalē.