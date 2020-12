Viens mazs mērķis atkal sasniegts

Latvijā labākais. BMX braucējs Helvijs Babris šogad kļuva par valsts čempionu elites grupā un saglabā cerības nākamgad startēt olimpiskajās spēlēs Tokijā. Foto: no albuma BMX braucējs Helvijs Babris šogad kļuva par valsts čempionu elites grupā un saglabā cerības nākamgad startēt olimpiskajās spēlēs Tokijā.

Tautas ticējums vēsta par ratu taisīšanu ziemā, bet ragavu – vasarā, un to patiesībā var attiecināt arī uz sportu. Proti, lai sasniegtu labus rezultātus, piemēram, vasaras sezonā, galvenā gatavošanās notiek ziemā.

Pirmās un vienīgās

Pēc aptuveni mēneša atpūtas jaunajai sezonai gatavojas BMX braucējs Helvijs Babris, kura dzimtā puse ir Taurene. Pārstāv komandu “MŠA – Valmieras puikas/ AKSSC Valmiera”, šogad kļuva par Latvijas čempionu elites grupā, ir iekļauts Latvijas izlasē un joprojām reāls kandidāts startam Tokijas olimpiskajās spēlēs, kas notiks nākamvasar. Vis­maz visi cer, ka notiks.

Helvijs mācās Vidzemes Augst­skolā, šogad iestājies arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Viņš atzīst, ka kopumā slodze mācībās un sportā liela, bet ar visu tiekot veiksmīgi galā. Noderīgs atbalsts tam ir 2020. gada sezonas TV NET sociālās spēles stipendija 1000 eiro apmērā. Sociālās spēles galvenais mērķis ir atbalstīt jaunos sportistus, kuriem ir vēlme studēt un apvienot studijas ar lielo sportu.

Helvijs piebilst, ka stipendija lieti noderēs, lai aizbrauktu uz papildu sacensībām vai kādu treniņnometni.

Pirms gada visu pasaules sportistu skats bija vērsts uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, kam bija jānotiek šajā vasarā. Arī H. Babris atzīst, ka gada sākuma plāni ar katru mēnesi mainījās: “Patiesībā jau sezonas sākums izvērtās dīvains. Bija jābrauc uz Pasaules kausa pirmo posmu Austrālijā, ziņās visur rakstīja par milzu ugunsgrēkiem, kas tur plosās, tāpēc braucām ar zināmām bažām, vai mači notiks. Realitātē viss bija mierīgāk, sacensības notika, bet izrādījās, ka tās bija pirmās un arī pēdējās tik augsta līmeņa sacensības šajā sezonā. No Austrālijas aizbraucām uz sacensībām Indo­nēzijā, kur arī varēja nopelnīt svarīgus punktus olimpiskajai kvalifikācijai. Tad vēl sacensības Por­tugālē, pēc tam ceļš uz Man­čestru Lielbritānijā, kur bija ieplānota divu nedēļu nometne, tur sagaidījām ziņu, ka pasaule tiek slēgta un sacensības atceltas.”

Olimpiskā cerība

Sacensību kalendārs šī gada pirmajai pusei braucējam bija samērā piepildīts, jo turpinājās olimpiskā kvalifikācija un Helvijs bija to braucēju skaitā, kuri varēja kvalificēties. Tagad viss apstājies, sportistam esot sajūta, ka no UCI (Starptautiskā Riteņbraukšanas federācija) puses BMX vispār nolikts malā, jo nav ne nākamā gada kalendāra, ne olimpisko kritēriju. UCI individuālajā rangā Helvijs ieņem 22.vietu, kas patlaban ļauj kvalificēties Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet, kamēr tas nav oficiāli pavēstīts, jābūt gatavam cīnīties par šo vietu.

Braucēji bija gatavojušies tieši šai, olimpiskajai, sezonai, lai sasniegtu maksimāli labāko kondīciju, tagad atkal jācenšas līdz tai tikt.

“Domāju, lielu daļu sportistu sezonas pārcelšana ietekmē vispirms jau psiholoģiski, varbūt ne tik daudz fiziski. Visi taču gatavojas ļoti nopietni, slodze treniņos ir milzīga, bet tad izrādās, ka viss velti. Ja visas sacensības atceļas, motivācija trenēties neglābjami zūd, tāpēc pieļauju, daļa sportistu nākamajā vasarā nebūs tik labā formā kā šogad,” norāda H. Babris.

Labākais Latvijā

Kā jau minēts, šogad Helvijs pirmo reizi kļuvis par valsts čempi­onu elites grupā. Bijis tuvu arī iepriekšējās sezonās, pērn otrais, bet šogad viss izdevās, saka braucējs: “Arī iepriekšējos gados varēju cīnīties par uzvaru, bet vienmēr kaut kas iztraucēja. Šoreiz fināls izvērtās ļoti sīvs, ar Kristenu Krīgeru cīnījāmies līdz finiša līnijai, tomēr šis bija mans gads. Viens mazs mērķis atkal sasniegts.”

Ar BMX H. Babris sācis nodarboties sešu gadu vecumā, pirmie soļi sperti Cēsu BMX trasē, kura sen jau ir vēsture. Te darbojies līdz brīdim, kamēr trase beidza pastāvēt, tad pārcēlās uz Vecpi­e­balgu, kur tika izveidota trase un dibināts BMX klubs, bet tagad vairākus gadus pārstāv Valmieras komandu.

Atskatoties uz šajā sporta veidā pavadītajiem gadiem, Helvijs atzīst, ka pasaulē sportistu sniegums ļoti paaugstinājies, ja salīdzina ar laiku, kad Māris Štrom­bergs kļuva par pasaules BMX līderi. Velosipēdi kļuvuši arvien labāki, veidoti ar mūsdienīgākām tehnikām, trases aizvien modernākas, ātrākas. Sporta veids attīstījies, bet sponsoru atbalsts gājis mazumā, jo BMX nerāda televīzijā, tātad tas nav interesants lielajiem sponsoriem.

Atklājot, ar kādām īpašībām jābūt apveltītam braucējam, lai būtu pasaules vadošo vidū, Helvijs akcentē daudzpusību: “Spēcīgam, ātram, jaudīgam. Elites līmenī galvenais ir tas, cik labi vari paņemt startu. Pirmā taisne ļoti svarīga, tie ir kādi 70 procenti no uzvaras. Jā, sākums ir satraucošs – astoņi džeki startē no lielā, astoņmetrīgā kalna, lejā ātrums jau ir 50 – 60 kilometri stundā, tad vēl lielais tramplīns un pirmais līkums, kurā visi ieiet gandrīz vienlaicīgi, tas šo sporta veidu padara par ļoti ekstrēmu. Tur jājūt gan sevi, gan pretinieks, lai izvairītos no sadursmes, kritiena. Konce­n­trācija jāsaglabā ļoti augstā līmenī, un lēmums jāpieņem sekundes simtdaļās. Jo lielāka pieredze, jo ātrāk un pareizāk var pieņemt lēmumus. Man labāk patīk tehniskās trases, kur virāžās var veikt kādus manevrus.”

Eiropas čempions … bobslejā

Tie, kuri seko līdzi Helvija gaitām, ievērojuši, ka divas iepriekšējās ziemas viņš BMX nomainīja pret bobsleju. Stāstot par šo izvēli, Helvijs atceras 2018.gadu, kad sevi vairs neredzējis BMX trasē, jo nav bijis sasniegumu, tāpēc vēlējies pamēģināt ko jaunu: “Aizgāju uz testiem, parādīju labus rezultātus, galvenais treneris Sandis Prūsis teica, ka liks mani par pilotu, jo man ir BMX zināšanas, tātad zinu trajektorijas, kā izbraukt virāžas. Tā arī sāku, un patiesībā veicās ļoti labi. Progress bija ātrs, jau pirmajā gadā tiku galā ar visām Eiropas trasēm un pirmajā sezonā U23 grupā kļuvu par Eiropas čempionu. Sacensības notika Siguldā, kas ir grūtākā Eiropas trase.”

Virāžu izbraukšana tiešām esot ļoti līdzīga abos sporta veidos, bobslejā vajadzējis tikai pielāgoties ātrumam, kas ledus trasē krietni lielāks. Vēl nācies iemācīties ātri iestumt bobu un precīzi tajā ielēkt.

“Pirmais brauciens Siguldas trasē nebija no augšas, kaut kur no vidus, lai ātrums nav tik liels, bet adrenalīns tāpat bija augsts. Jau pirmajā reizē piedzīvoju arī kritienu, taču āķis bija lūpā, gribēju pierādīt, ka to varu,” stāsta H. Babris.

Viņš ir vienīgais Latvijā, kurš spējis ar panākumiem apvienot BMX un bobsleju. Bijuši BMX braucēji, kuri mēģinājuši, bet ilgi neviens nav noturējies. Sportists neslēpj, ka šie divi gadi bijuši ļoti piepildīti, jo, kā beidzas BMX aktīvā sezona, uzreiz uz bobsleju, pēc tā – uzreiz jāsāk gatavoties BMX sezonai, un tā pa apli.

“Nebija brīža, kad var no visa atiet, bet nebija grūti. Grūtākais bija pārs­lēgties no viena sporta veida uz otru. Bobslejā prasīja, lai ir lielāka ķermeņa masa, tad bobs labāk slīd, savukārt BMX braucējam labāk būt pēc iespējas vieglākam, tātad uz ziemu vajadzēja uzēsties, bet uz vasarai – svaru nomest,” ar smaidu atceras sportists.

Pēc diviem gadiem bobslejā nācies pieņemt lēmumu, vai palikt tajā arī šajā ziemā vai gatavoties olimpiskajām spēlēm BMX. H. Babris deva priekšroku otrajam: “Šajā sportā jau esmu vismaz 16 gadus, tas ir tuvāks sirdij, un, kas tur ko slēpt, olimpiskās spēles taču ir katra sportista mērķis.”

Bet būtu taču iespēja nākamajā vasarā startēt vasaras spēlēs Tokijā, gadu pēc tam – ziemas spē­lēs Pekinā. “Teorētiski varbūt,” saka Helvijs. “Bet, atgriežoties īsi pirms Pekinas spēlēm, nespētu izkonkurēt labākos pilotus, tāpēc tas būtu jāatliek uz 2026.gada olimpiādi. Tiesa, pagaidām nevelk atpakaļ, bet viss var būt.”