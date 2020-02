Vienoties kopīgā skrējienā

Vienotā solī. NBS Instruktoru skolas personāls un kursanti vakar, 18.februārī, Starptautiskās militārās sporta asociācijas dibināšanas dienā, piedalījās miera un draudzība skrējienā, kas notika daudzās pasaules valstīs. Foto: Jānis Gabrāns NBS Instruktoru skolas personāls un kursanti vakar, 18.februārī, Starptautiskās militārās sporta asociācijas dibināšanas dienā, piedalījās miera un draudzība skrējienā, kas notika daudzās pasaules valstīs.

Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, atsaucoties Starptautiskās militārās sporta asociācijas (CISM) vadības aicinājumam atzīmēt asociācijas dibināšanas gadadienu, jau tradicionāli 18.februārī piedalās starptautiskā karavīru masu skrējienā.

Cēsīs skrējienā iesaistījās gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolas personāls un kursanti, gan arī Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi. Tieši Zemessardzes pārstāvji pirmie devās skrējienā no bataljona bāzes Valmieras ielā līdz Niniera ezeram un atpakaļ.

Bataljona komandieris Nor­munds Zaviļeiskis atzina, ka arī bataljona pārstāvji piedalās šajā tradīcijā, kurā iesaistās visas bruņoto spēku vienības: “Esam bruņoto spēku daļa, tāpēc gribam būt dalībnieki arī šādā notikumā. Tā ir ne tikai jauka tradīcija, bet arī lielisks saliedēšanās pasākums. Šogad no bataljona piedalās cilvēki 20, profesionālā dienesta karavīri, kuri ir bataljonā, vēlmi pievienoties izteikuši arī vairāki zemessargi.”

Pēdējos gados pasākumā aktīvi piedalās arī NBS Instruktoru skolas personāls un kursanti, izņēmums nav arī šis gads. Biežāk gan Latvijā šis skrējiens, tāpat kā pārējās ziemeļvalstīs, tiek aizstāts ar slēpojumu, tā bijis arī pērn, pastāstīja skolas komandieris Va­silijs Gračovs. Skolas personāls slēpoja bāzē Priekuļos, bet šogad, ņemot vērā laika apstākļus, nolemts rīkot skrējienu: “Maršruts vedīs pa pilsētu, lai arī cēsnieki redzētu karavīrus, instruktorus ne tikai mūsu bāzē, bet arī ielās. Jāteic, mums ļoti reti iznāk šāda kopīga sportošana, tāpēc šo datumu cenšas sakārtot tā, lai varam kopā iesaistīties kādās sportiskās aktivitātēs. Tas ir ļoti svarīgi, un cenšamies to izmantot. Ceru, ka kopā būsim itin kuplā skaitā, uz to mudina arī šīs dienas devīze “Miers un draudzība caur sportu”.

V. Gračovs stāsta, ka arī pats ikdienā ir uz tu ar sportiskajām aktivitātēm, turklāt katram karavīram jābūt fiziski sagatavotam. Ziemā, ja laika apstākļi ļauj, viņš labprāt slēpo, citā laikā nodarbojas ar skriešanu, labprāt izmanto tuvumā esošo pilsētas stadionu, kur arī tagad ikdienā aiziet paskriet.

“Ceru, ka cēsnieki, kuri iet vai brauc gar mūsu teritoriju, redz, ka arī ikdienā instruktori, karavīri te nodarbojas ar dažādām fiziskajām aktivitātēm, vingro, mācās tuvcīņu, veic citus fiziskos vingrinājumus. Arī tas ir iekļauts mācību programmā,” saka komandieris.

Skrējiena mērķis ir veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu bruņotajos spēkos un veidot ilglaicīgas un stipras attiecības starp starptautiskajām sporta organizācijām un bruņotajiem spēkiem.

Pirmais CISM dalībvalstu karavīru masu skrējiens notika 2006.gadā, tajā piedalījās 150 000 karavīru no 28 valstu bruņotajiem spēkiem, tostarp arī Latvijas karavīri. Kopumā asociācijā iesaistījušās 140 dalībvalstis, gadu no gada palielinās to valstu un dalībnieku skaits, kas piedalās 18.februāra skrējienā.

Militāro sporta asociāciju, ko dēvē arī par pasaules karavīru Olimpisko komiteju, 1948.gada 18.februārī dibināja Beļģija, Dānija, Francija, Luksemburga un Nīderlande. Latvija šai organizācijai pievienojās 1995.gada 2.mai­jā. Asociācijas mērķis ir veicināt fiziskās un sporta aktivitātes, veidot draudzīgas attiecības starp valstu bruņotajiem spēkiem, nodrošināt savstarpējo tehnisko palīdzību, veicināt militārā personāla fizisko attīstību, sekmējot starptautiskos centienus miera kustības atbalstīšanai pasaulē.

Asociācijas lielākais un nozīmīgākais pasākums militārajā sportā četru gadu ciklā ir Pasaules karavīru sporta spēles. Var atzīmēt, ka pērn gada nogalē notikušajās Septītajās pasaules militārpersonu sporta spēlēs šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā komandu sacensībās 1.vietu un zelta medaļas izcīnīja Latvijas izlase, kurā startēja arī cēsnieks Kaspars Serģis.