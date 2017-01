“Vienotības” Cēsu un Valkas nodaļu vadītāji atbalsta Smiltēna kandidatūru partijas priekšsēža amatam

Pēc vakar Cēsīs notikušajām partijas “Vienotība” priekšsēdētāja amata kandidātu – Andra Piebalga un Edvarda Smiltēna – publiskajām debatēm partijas Cēsu un Valkas nodaļu vadītāji atbalsta Smiltēna kandidatūru. Savukārt Limbažu nodaļas vadītājs savu favorītu vēl neatklāj.

Kā aģentūru LETA informēja partijas “Vienotība” Cēsu novada nodaļas vadītājs Māris Baltiņš, debatēs šķita, ka Piebalgs ir “švakāks” par Smiltēnu.

“Brīžiem Pieblaga runu nevarēja īsti uztver – viņš runāja, bet izteiktā doma nebija tik skaidra, kā gribētos,” uzskata partijas Cēsu novada nodaļas vadītājs.

Viņš atklāja, ka šādu reģionālo diskusiju vērtē ļoti pozitīvi, jo cilvēkiem ir iespēja iepazīt deputātus klātienē un dzirdēt to, kā viņi runā, nevis, ka kandidāti ir kaut kur tālu prom.

“Man ļoti patīk manis jau iepriekš virzītā kandidāta Edvarda Smiltēna ideja par cilvēku iesaisti partijā, ko viņš vakar minēja. Smiltēns apgalvoja, ka nepieciešams iesaistīt partijā lielāku cilvēku loku un tiem, kas darbojas partijā, tas nav jādara pilnu laiku. Viņi tam var atvēlēt kaut vai stundu nedēļā vai mēnesī. Bet lai cilvēks jūt, ka viņam ir, kur virzīt savu sāpi vai jautājumu, un ir arī līdzīgi domājoši kolēģi, pie kuriem cilvēks var iet runāties. Tieši tāpat es pats iesāku darboties partijā ar domu, ka vēlos kaut ko mainīt Latvijā. Šī doma sakrīt arī ar Smiltēna viedokli, un manās acīs tā ir viena no galvenajām Smiltēna priekšrocībām. Tas vēl vairāk nostiprināja manī pārliecību, ka viņš būs īstais partijas vadītājs,” atzina Baltiņš.

Partijas “Vienotība” Cēsu novada nodaļas vadītājs atklāja, ka nebūs vienota lēmuma par partijas vadītāju, bet katrs varēs atbalstīt to kandidātu, kuru pats uzskatīs par piemērotāko.

“Kongresā noteikti būs svarīgi tas, cik cilvēku uz to ieradīsies. Tas ir tāpat kā vēlēšanās – ir ļoti svarīgi tas, cik cilvēki atbrauks un klātienē varēs atdot savu balsi par izvēlēto kandidātu,” piebilda Baltiņš.

Partijas “Vienotība” Valkas novada nodaļas vadītājs Viesturs Zariņš atklāja, ka iespaids par abiem kandidātiem ir pozitīvs.

“Savā ziņā visiem partijas biedriem ir, ko pārdomāt. Šīs debates uztvēru kā vienu no demokrātijas izpausmēm. Nezinu gan, vai šo visu vajadzēja tik ļoti vērst uz āru. “Vienotībā” pārsvarā problēmas ir saistītas ar to, ka visa – gan valdes kandidātu, gan priekšsēdētāja amata kandidātu – apspriešana iet “uz āru. Bet šajā gadījumā gan tas ir pat pozitīvi, ka šādas debates notiek, jo tas kaut kādā ziņā varbūt dod ticību vēlētājiem par to, ka partija ir atklāta un viss nenotiek šauras grupas interesēs,” uzskata nodaļas vadītājs.

Šobrīd Zariņu ar pārliecinošo argumentāciju gan skaitļos, gan domas izteikšanā vairāk pārliecinājusi Smiltēna kandidatūra. Savukārt Piebalgs vairāk runājis kā politiķis nekā vadītājs. Taču arī Piebalgs varētu gūt pietiekami lielu atbalstu.

Valkas reģionālajā nodaļā noteikti pārrunās to, kurš varētu būt favorīts, kā arī tās pārstāvji mēģinās aizbraukt vēl uz kādām citām debatēm vai pasekot tām līdzi internetā.

Savukārt Partijas “Vienotība” Limbažu nodaļas vadītājs Juris Žūriņš uzskata, ka debatēs varēja redzēt, ka cilvēki ir gatavojušies.

“Debates bija ļoti sakarīgas un solīdas, arī publika uztvēra visu ļoti saprotoši, nebija tā, ka vienam vai otram uzspriestu kādus nelabus jautājumus, bet gan ļoti labi izturējās pret abiem debatētājiem,” atklāja Žūriņš.

Tas, kas notika vakar, viņaprāt, bija ļoti vērtīgs pasākums, jo tāda veida debates iepriekš nav bijušas. Žūriņš uzskata, ka arī cilvēku interese bija pietiekoši liela.

“Debates notika ļoti korekti, un uzskatu, ka pēc tām ļaudis varēja izdarīt savus secinājumus, lai izvēlētos sev tīkamāku partijas līderi – varbūt gan ne uzreiz, jo notiks vēl četri līdzīgi pasākumi,” piebilda partijas “Vienotība” Limbažu nodaļas vadītājs.

Žūriņš gan nevēlējās atklāt, kurš kandidāts viņu vairāk pārliecināja ar savu uzstāšanos, jo tas varētu ietekmēt turpmākās sarunas un izvēli. Bet viņš gandrīz jau savu izvēli ir izdarījis.

Limbažnieki plāno sazināsies savā starpā un atbalstīt sava reģiona izvirzītos valdes locekļus. Savukārt par priekšsēdētājiem nebūs vienota viedokļa, tas paliks katra partijas biedra ziņā, par ko balsot.

LETA jau informēja, ka sākušās partijas “Vienotība” priekšsēdētāja amata kandidātu – Piebalga un Smiltēna – publiskās debates, kuras vadīs Jānis Domburs.

Debates notiks vēl Latvijas reģionu pilsētās – 16.maijā Rēzeknē, 18.maijā Liepājā, 25.maijā Jelgavā, bet 1.jūnijā Rīgā, aģentūru LETA informēja “Vienotības” preses sekretāre Laila Timrota. Pirmā diskusija Cēsīs notika 10.maijā Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Grāfa fon Zīversa kinozālē.

Kandidātu debates kā moderators vadīs Domburs, katrās debatēs ietverot gan jautājumus, kas skar katra kandidāta redzējumu par partijas darbību nākotnē un prioritātēm priekšsēdētāja amatā, gan tēmas par valstī un sabiedrībā svarīgām jomām.

Cēsīs kandidāti diskutēja par jautājumiem, kas skar valsts iekšpolitisko situāciju, politisko sistēmu, varas un sabiedrības attiecības, kā arī veselības aprūpi. Debates Rēzeknē tiks veltītas drošības un starptautiskajiem, kā arī sociālajiem jautājumiem, savukārt Liepājā iecerētas diskusijas par tautsaimniecības attīstību, ekonomiku, nodarbinātību, migrāciju un demogrāfiju. Jelgavā kandidāti pievērsīsies tiesiskuma un tieslietu nozares aktualitātēm un situācijai izglītības un zinātnes jomā, savukārt noslēdzošās debates Rīgā tiks veltītas kultūras un nacionālajiem jautājumiem, kā arī aktualitātēm nodokļu un budžeta politikā.

Jautājumus kandidātiem, iepriekš piesakot tos elektroniski, uzdot varēs arī partijas biedri, iespēja uzdot aktuālus jautājumus tiks dota arī klausītājiem auditorijā.

Kā ziņots, “Vienotība” pulcēsies ārkārtas kongresā 4.jūnijā, kurā pārvēlēs partijas vadību. Uz partijas priekšsēdētāja amatu kandidē Piebalgs un Smiltēns.

Savukārt uz partijas valdi kandidēs 42 partijas biedri, tostarp arī pašreizējā partijas līdere Solvita Āboltiņa.

Āboltiņa jau iepriekš paziņoja, ka nekandidēs uz politiskā spēka priekšsēdētāja amatu. “Es nevienu brīdi neesmu uzskatījusi, ka iespējama atdzimšana bez reālām pārmaiņām partijā, bez reālas partijas vadītāja nomaiņas, bez reālas rindu sakārtošanas. Un tieši tāpēc es neuzskatu un neesmu uzskatījusi par iespējamu kandidēt par valdes priekšsēdētāju nākamajās gaidāmajās 4.jūnija kongresa vēlēšanās,” sacīja politiķe.