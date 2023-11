Vienkāršāk vai sarežģītāk?

Pagājis gads kopš brīža, kad Cēsīs no veikala “Maxima X” stāvlaukuma aizliedza izbraukt uz Gaujas un Palasta ielas krustojumu, atļaujot izbraukšanu tikai uz Rīgas ielu. “Druva” laiku pa laikam saņem iedzīvotāju neizpratni par šo lēmumu. Cilvēki atzīst, ka tagad no šī stāvlaukuma izbraukt sarežģītāk. Pirmām kārtām pa to izbrauc vairāk automašīnu, jo agrāk daļa izmantoja otru izeju, laukumā tieši pie šīs izbrauktuves ir taromāts, kur apgrozās cilvēki, piebrauc arī kāds transportlīdzeklis. Un uz Rīgas ielas, gandrīz līdzās izbraukšanai, ir divas neregulētas gājēju pārejas, arī brauktuve šajā vietā ir diezgan šaura, bet, īpaši pēc darba laika, mašīnu daudz, arī tās, kas izbrauc no vecpilsētas, turpina kustība pa Rīgas ielu. Līdz ar tumšāku laiku un lietainajām dienām arī redzamība samazinās. “Druvai” zvanīja cēsniece, kura vēlējās noskaidrot, kā pašvaldības policija vērtē šo risinājumu un drošību šajā vietā.

Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts atgādina, ka izbraukšana uz Gaujas ielu tika liegta, jo izbraukšana no stāvlaukuma ir kā izbraukšana no pagalma, autovadītājam jādod priekšroka pretimbraucošajam no Palasta ielas arī tad, ja tas nogriežas pa kreisi. Te vietā atgādināt Ceļu satiksmes noteikumu 65. punktu, kas paredz, ka, “izbraucot uz ceļa no blakusteritorijām (pagalmiem, stāvvietām, degvielas uzpildes stacijām, uzņēmumiem u.tml.), transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas virzās pa ceļu”. G.Norburts uzsver, ka pārpratumi gadījās tad, kad pie zaļā gaismas signāla mašīnas, braucot no Palasta ielas, vēlējās nogriezties pa kreisi, bet autovadītājs, kurš izbrauca no “Maxima” laukuma, ceļu nedeva, uzskatot, ka taisni var braukt pirmais. Šajā krustojumā līdz tam notikušas arī vairākas avārijas.

G.Norbuts nav novērojis, ka līdz ar jauno kārtību veidotos bīstamas papildu situācijas: “Tas nav sarežģītāk, galvenais ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus.”

“Druva” jau rakstīja, lai krustojumu padarītu ērtāku un mazinātu negadījumu risku, Cēsu novada Satiksmes drošības komisijā tika lemts, ka izbraukšana no stāvlaukuma notiks tikai uz Rīgas ielu. Iebraukt joprojām var arī no Gaujas ielas. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas ierosinājumu.