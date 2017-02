Vieni brauc reibumā, citi cenšas izvairīties no noslīdējušas bagāžas

Vakar, 27.februārī pulksten 13:46, Valmierā, K.Baumaņa ielā, 1985.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu AUDI A6 bez jebkāda veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, turklāt būdams 1,98 promiļu reibumā, informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste Zane Vaskāne. Savukārt, ap pulksten 16:50, Kocēnu novada Zilākalnā 1979.gadā dzimis vīrietis nepakļāvās vairākkārtējām prasībām apturēt transportlīdzekli. Apturot automašīnu, konstatēts, ka persona to vadīja 2,24 promiļu reibumā.

Liksta uz ceļa vakar gadījusies Amatas novadā. Pulksten 11:30 Drabešu pagastā, autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 74.kilometrā, 1977.gadā dzimušas sievietes vadītajai automašīnai AUDI A6 AVANT no jumta atdalījās bagāža, kas nebija kārtīgi nostiprināta, kā rezultātā 1971.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu OPEL ZAFIRA, lai izvairītos no sadursmes, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas OPEL pasažiere, kāda 1943.gadā dzimusi sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē.

Kopumā aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēta informācija par 64 gadījumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības vērsušies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums. Reģistrēta informācija par astoņiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tostarp vienu zādzību no tirdzniecības vietas un vienu mantas tīšas iznīcināšanas un bojāšanas gadījumu. Tāpat reģistrēta informācija par 15 nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību un astoņiem noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību. Fiksēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, turklāt vienā no tiem cietis viens cilvēks. Reģistrēti četri gadījumi, kad automašīnas vadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā. Par ātruma pārsniegšanu sastādīti 24 administratīvā pārkāpuma protokoli, par dažādiem pārkāpumiem – 89 administratīvā pārkāpuma protokoli.