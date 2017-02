Lipīgais viltus dāsnums

Jānis Buholcs

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, partijas sola dažādus labumus. Lipīgas ir izrādījušās Rīgas domes valdošās koalīcijas idejas par dažādiem “bezmaksas” labumiem. Tagad arī viņu konkurenti galvaspilsētā ir pievērsušies šādai retorikai, savukārt Rēzeknes dome ir nobalsojusi par “bezmaksas” sabiedrisko transportu savā pilsētā.

“Saskaņa” un tās partneri “Gods kalpot Rīgai” sevis slavināšanai pirms vēlēšanām ir pagādājuši dažādas reklāmas. Dažās no tām cilvēki stāsta, cik daudz viņiem izdodas ietaupīt, pateicoties Rīgas domes piešķirtajiem labumiem – it īpaši par atlaidēm sabiedriskajā transportā. No tām uzzinām par kādu pensionāru, kas uz dārziņu brauc trīs reizes nedēļā, arī ziemā, bet kāds apzinīgs skolēns, spriežot pēc reklāmā sniegtās informācijas, uz skolu dodas katru dienu – arī brīvdienās.

Ir taču labi, ka cilvēki var ietaupīt. Tomēr nepateikts tiek, uz kā rēķina šis ietaupījums rodas. Sabiedriskā transporta biļetes nav bez maksas – kādam šie izdevumi ir jāsedz. Maksā par to paši rīdzinieki ar saviem nodokļiem un arī pārējie valsts iedzīvotāji, no kuru naudas tiek segta valsts dotācija sabiedriskajam transportam.

Un, kad mediji vēsta, ka ar Rīgas domes deputātu, no “Saskaņas” ievēlēto Andreju Kozlovu saistīts uzņēmums regulāri uzvar dažādos Rīgas domes un tās struktūrvienību rīkotajos konkursos par informācijas izvietošanu un divos gados šādi ieguvis 1,2 miljonus eiro, arī tad varam sākt skaitīt, cik ļoti lieli “zaudējumi” vienam otram būtu, ja “Saskaņa” vairs nevaldītu Rīgā.

Dažādi bezmaksas – jeb citu cilvēku finansēti – labumi ir viens no “Saskaņas” popularitātes stūrakmeņiem. Vecā patiesība, ka par velti ir tikai siers slazdā, nav īpaši pārliecinoša, kad cilvēki sastopas ar dzīves dārdzību. Tas, ka atlaižu neaplaimotajiem brauciens Rīgas sabiedriskajā transportā izmaksā vairāk nekā 2,5 reizes dārgāk nekā otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī, arī, šķiet, neliek aizdomāties. Tāpēc “Saskaņas” konkurenti apzinās, ka viņiem ir maz izredžu pret pašreizējiem pilsētas saimniekiem, ja piedāvās atņemt esošos atvieglojumus.

Šajā ziņā nav pārsteidzošs bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadītās Jaunās konservatīvās partijas priekšvēlēšanu paziņojums. Partija sola, ka tās uzvaras gadījumā sabiedriskais transports Rīgā būšot bez maksas it visiem – gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Atsakoties no neefektīviem, dārgiem un administratīvi uzpūstiem pasākumiem, partija apņemas ietaupīt tik daudz naudas, ka varēs segt sabiedriskā transporta uzturēšanu. Tā kā šai partijai nav īpašu izredžu nonākt pie varas Rīgā, tā var atļauties šādu apņēmību demonstrēt.

Turpretim Rēzeknei nav jāsola, Rēzekne rīkojas. Tās dome šomēnes atbalstīja ideju par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu pilsētas iedzīvotājiem no aprīļa – pāris mēnešu pirms pašvaldību vēlēšanām. Dome cer, ka šādā veidā varēs palielināt pilsētā deklarēto cilvēku skaitu. Viņi gan paši ar saviem nodokļiem šo privilēģiju apmaksās, bet, ja viss noritēs, kā plānots, tad “bezmaksas” braucienus transportā viņi uztvers par domes dāvanu.

Te der atgādināt, ka Rēzekne vēl 2014. gadā likvidēja pašvaldības policiju, jo nosprieda, ka tā izmaksā pārāk dārgi. Toreiz revīzijā bija konstatēts, ka pašvaldības policija nepilda paredzētos pienākumus un nelietderīgi tērē naudu. Tā vietā, lai iestādi reformētu, novērstu nebūšanas un uzlabotu tās darbību, pašvaldība nolēma, ka pašvaldības policijas funkcijas ir jāpārņem citām institūcijām, tai skaitā Valsts policijai. Valsts policija toreiz gan bija skeptiska, vai tai pietiek resursu, lai tiktu galā ar netīrītām ielām, nekārtību cēlējiem un iereibušām personām.

Tas viss rada iespaidu, ka ne jau iedzīvotāju dzīves kvalitāte tādiem “sociāldemokrātiem” kā partijai “Saskaņa” ir pati svarīgākā. Piedāvātie labumi ir biznesa projekts, kuru mērķis ir nodrošināt popularitāti tajā vēlētāju daļā, kurā nav redzama šādas politikas cena.

Īstā sociāldemokrātija ir ideoloģija, kas ar valsts institūciju regulāciju ekonomiskajos un sabiedriskajos procesos cenšas panākt lielāku sociālo taisnīgumu. Tas ir pavisam kas cits nekā labumu dāļāšana tur, kur tas ir politiski izdevīgi, un muguras uzgriešana jomām, kas tādu labumu nenes. Šādas pieejas ilustrācija ir kaut vai Rīgas domes balsojums 2015.gadā par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm. Toreiz šādu priekšlikumu bija iesniegusi opozīcija, bet vairums domnieku, ieskaitot Nilu Ušakovu, balsojumā atturējās. Turpretim tagad Rīgas domes vadība reklāmās pati stāsta, kā gādā skolēniem brīvpusdienas.

Šo “sociāldemokrātu” reklāmas pieeja ir efektīva – labi uzrunā vēlētājus, vienlaikus slēpjot to, cik tā ir apšaubāma ne tikai no ekonomikas, bet arī no patiesa sociālā taisnīguma perspektīvas. Tā tad arī ir lielākā bīstamība – aizvien vairāk būs politisko spēku, kas jutīsies mudināti izmantot līdzīgas pašslavināšanas metodes, jo sapratīs, ka bez tā vēlēšanās uzvarēt kļūst grūti. Uzva-rētāji gozēsies lauros, bet balsotāji par to visu maksās.