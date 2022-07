Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu absolvē 10 profesiju pārstāvji

Gatavi doties tālāk. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu absolvē jaunieši no visas Latvijas. Šeit mācības pabeiguši arī novadnieki, viņu vidū cēsnieks Markuss Karņickis (no kreisās), Sendija Kolotiļina no Skujenes pagasta un Laura Miška no Veselavas pagasta. Foto: Iveta Rozentāle Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu absolvē jaunieši no visas Latvijas. Šeit mācības pabeiguši arī novadnieki, viņu vidū cēsnieks Markuss Karņickis (no kreisās), Sendija Kolotiļina no Skujenes pagasta un Laura Miška no Veselavas pagasta.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā vakar aizvadīts izlaidums Priekuļos un Cēsīs. 150 audzēkņi, apguvuši arodu 10 profesijās, absolvēja skolu.

Izlaidumā Priekuļos skolas direktors Artūrs Sņegovičs atzina, ka četri aizvadītie mācību gadi ir pierādījuši – dzīvojam ļoti neparedzamā laikā un apstākļos. Apsveicot absolventus ar nozīmīgo soli dzīvē, vēlēja nebaidīties un ar pārliecību par saviem spēkiem spert nākamos soļus, kaut noteikti vēl būs pārbaudījumi un izaicinājumi. Direktora vietniece izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā Ginta Justa­mente vērtēja, ka jaunieši četrus gadus paplašinājuši apvārsni, nu laiks baudīt darba augļus.

Absolventi pateicās pedagogiem par pacietību, iecietību un pretimnākšanu, kas palīdzēja viņiem nokļūt tur, kur ir šobrīd. Arī “Druvas” uzrunātie novadnieki Markuss Karņickis, Sendija Kolotiļina un Laura Miška, atzīstot, ka šajā svētku reizē izjūt kā prieku, tā satraukumu, uzsvēra tehnikumā iegūtās zināšanas un to, cik jauki un atsaucīgi ir pedagogi, tāpat arī novērtēja studiju laikā iegūtos draugus.

Sarunā ar “Druvu” Artūrs Sņegovičs atzina: “No kvalifikācijas eksāmeniem redzam, ka jaunieši ir labi sagatavoti. Augsti un ļoti augsti rezultāti gūti gan tajos, gan arī profesionālās sacensībās Latvijas un Eiropas mērogā. Redzam, ka pamats ir iedots, lai arī tālāk viņu ceļi būs dažādi, esmu pārliecināts, ka katram viss izdosies.”

Direktors arī skaidroja, ka mūsdienu jauniešiem ir interese par ļoti dažādām nozarēm un profesijām: “Tendences mainās, bet visvairāk vēlas apgūt profesijas, kas saistītas ar datoriem un automehāniku. Katru gadu ir liela interese par automehāniķu, programmēšanas tehniķu specialitāti, šogad īpaša interese ir par arhitektūras tehniķu programmu, par mākslas jomām, piemēram, apģērbu dizainu, produktu dizainu. Arī par mēbeļu galdnieku profesijas apgūšanu ir ļoti liela interese.”

Priekuļu mācību iestādei ir jau vairāk par gadsimtu senas tradīcijas lauksaimniecības zinību sniegšanā. Artūrs Sņegovičs akcentē, ka šīs tradīcijas tiek koptas gadu no gada: “To zina, gribētu teikt, visa Latvija, tāpēc arī jauniešu vecāki un vecvecāki iesaka šīs lauksaimniecības nozares profesijas apgūt tieši Priekuļos.

Lauksaimniecības programmas katru gadu absolvē ļoti zinoši studenti, šīs nozares profesijas ir pieprasītas, nekur nav pazudušas, katru gadu ir un būs. Studē jaunieši, kuru vecāki, vecvecāki saimnieko un jaunie cilvēki to turpinās, tāpēc mācās pie mums, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas.”

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā studenti ir no visas Latvijas. Skolas direktors vērtē, ka jaunieši izvēlas profesijas, kas patiešām interesē, nevis to, kuru iespējams apgūt tuvāk mājām. “Pie mums mācās no visas Vidzemes, arī Salacgrīvas, Limbažiem, tāpat ir studenti no Rīgas un Kurzemes. Šie jaunieši izvēlas mūsu mācību iestādi, jo zina studiju kvalitāti.”

Tikko tehnikumā noslēgusies jauno audzēkņu uzņemšana, un direktors vērtē, ka topošo studentu skaits ir tik liels, ka daudzās profesijās būs nepieciešams konkurss: “Tas priecē, jo tad varēsim atlasīt labākos, jauniešus ar augstāko motivāciju, arī skolotājiem būs vēl interesantāk un vieglāk ar tādiem studentiem strādāt.”

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā profesijas var apgūt autotransportā un mašīnzinībās, kokizstrādājumu izgatavošanā un dizainā, būvniecībā, IT, datorsistēmās un telekomunikācijās, lauksaimniecībā, ēdināšanas pakalpojumos.