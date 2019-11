Aizvadītajās dienās, laika posmā no 01.novembra līdz 04.novembrim, saņemta informācija par 202 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 26 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā gadījumā viena cietusi personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 10 transportlīdzekļu vadītāji – četri automašīnas vadītāji, viens mopēdists un pieci velosipēdisti. Noformēti 267 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 153 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Madonā konstatēts, ka nozagta pneimatiskā ēvele. Policija skaidro zādzības apstākļus, bet Alojas novadā, atlaužot garāžas durvis, no garāžas nozagtas dažādas mantas – elektroinstrumenti. Materiālie zaudējumi 686 eiro apmērā. Savukārt Valmierā, no kāpņutelpas nozagts velosipēds. Kopējie materiālie zaudējumi 100 eiro. Tāpat Valmierā no jaunbūves nozagti dažādi celtniecības instrumenti. Par notikušo policijā uzsākts kriminālprocess.

Policija aicina neatstāt vērtīgas mantas bez uzraudzības, kā arī gādāt, lai jaunbūve ir aizslēgta un nepieejama svešām personām. Policija atkārtoti atgādina iedzīvotājiem par drošības pasākumiem sava īpašuma pasargāšanai: pārrunāt ar saviem kaimiņiem, lai prombūtnes laikā īpašums tiktu pieskatīts; iespēju robežās, mājokļus aprīkot ar video novērošanas sistēmu, signalizāciju un apgaismojumu, kā arī kustību sensoriem kaut arī tā ir jaunbūve. Lai pasargātu savu īpašumu, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par sava mājokļa apkaimē pamanītām aizdomīgām personām vai transportlīdzekļiem, piefiksējot to marku, reģistrācijas numuru un krāsu, zvanot policijai pa tālruni 110.

Aizvadītajās brīvdienās iedzīvotāji aktīvi ziņoja par autovadītājiem, kuri, iespējams, ceļu satiksmē piedalās alkohola reibumā. Divos gadījumos saņemtā informācija apstiprinājās un autovadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā. Kopumā pie automašīnu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies četri autovadītāji.

2.novembrī iedzīvotājs ziņoja, ka Kocēnu novadā, Vaidavas pagastā kāds “Lada” vadītājs ar savu braukšanas stilu apdraud citus satiksmes dalībniekus, iespējams, vadītājs alkohola reibumā. Pēc neilga laika policija atrada minēto šoferi un apstiprinājās, ka vadītājs ceļu satiksmē piedalās pamatīgā alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatēja 3,6 promiles. Tāpat 3.novembrī kāds iedzīvotājs ziņoja, ka Limbažu novadā, pa vietējās nozīmes ceļu, nenoskaidrots vadītājs ar automašīnu “Peugeot” ar savu braukšanas stilu apdraud citus satiksmes dalībniekus. Policijas norīkojumam ierodoties, automašīna tika apturēta. Policisti konstatēja, ka vadītājs pie stūres sēdies 2,58 promiļu reibumā.

Mazsalacas novadā kāds “Ford” vadītājs, būdams 1,13 promiļu reibumā, piedalījās ceļu satiksmē, bet Kocēnu novadā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Peugeot”, būdams 1,27 promiļu reibumā.