Vidzemes basketbola līga

Šajā sezonā izveidotajā Vidzemes basketbola līgā turpinās 2.posma spēles, kad komandas cīnās par vietu sadalījumu. Jau rakstīts, ka šajā līgā apvienojušās komandas no Smiltenes, Igaunijas un piecas vienības no Cēsīm.Vispirms komandas trijās apakšgrupās aizvadīja viena apļa turnīru. Tagad katras grupas divas labākās cīnās par pirmajām sešām vietām, 3.-4.vietas ieguvējas sadalīs vietas no 7.līdz 12., bet pārējās no 13. līdz 18.

Pēc tam pirmās sešas un divas labākās no otrās grupas aizvadīs izslēgšanas spēles par medaļām. Spēcīgākajā grupā no mūsu komandām iekļuva “Apse” un “Mednieku klubs/ BKC”. Veiksmīgāk sezona rit komandai “Apse”, kas vienīgā turpina spēlēt bez zaudējumiem, piecās spēlēs piecas uzvaras. Pēdējā spēlē viņi ar 87:80 pārspēja Smiltenes komandu “Top”. “Mednieku klubs/ BKC” guvuši divas uzvaras, piedzīvojuši trīs zaudējumus un ieņem trešo vietu. Aizvadītās nedēļas nogales spēlē viņi ar 81:75 pārspēja komandu “Vudlande”.

Grupā, kur sadala vietas no 7.līdz 12., spēlē komandas “Lauki” un “CPSS”. Lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, šajā grupā vajadzētu iekļūt starp divām labākajām, taču šobrīd mūsu komandas ir ārpus tā. “Lauki” šajā grupā ir trešie ar divām uzvarām, trim zaudējumiem, “CPSS” – sestie,

viņiem viena uzvara, četri zaudējumi. Grupā, kur sadala vietas no 13.līdz 18., līderos ir “Rakši”, kas piecās spēlēs guvuši piecas uzvaras. Pēdējā spēlē viņi ar 78:35 pieveica Smiltenes BJSS U19 komandu.