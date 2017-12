Vidzemē vairākos dūmvados dzēsti sodrēji

Aizvadītajā diennaktī, no 12.decembra plkst. 6.30 līdz 13.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma sešus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu un trīs uz glābšanas darbiem. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka, sākoties aukstākam laikam, ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Arī aizvadītā diennaktī Vidzemē ugunsdzēsēji glābēji saņēma trīs šādus izsaukumus. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai krāšņu un pavardu dūmvadi un dūmkanāli ir iztīrīti, kā arī, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumus uz Madonas novada Barkavas pagastu, kā arī uz Alūksnes novada Ziemera pagastu, kur bija nepieciešams atbrīvot ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, vakar ugunsdzēsēji glābēji Leona Paegles ielā Cēsīs no koka nocēla kaķi.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 43 izsaukumus – 18 uz ugunsgrēku dzēšanu un 21 uz glābšanas darbiem, bet četri no izsaukumiem bija maldinājumi.