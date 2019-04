Vidzemē ugunsgrēkā cietuši divi cilvēki, izglābti četri

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8.aprīļa plkst. 6.30 līdz 9.aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 13 izsaukumus – desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Vakar plkst. 16.22 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Gulbeni, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi un degšana ar atklātu liesmu. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg ēkas pirmā stāva dzīvoklis. Izmantojot glābšanas maskas, ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas otrā stāva izglāba četrus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies četri cilvēki. Plkst. 17.43 ugunsgrēks tika likvidēts un tā degšanas platība bija 15m².

Vakar plkst. 14.45 tika saņemts izsaukums uz Rubenes ielu Valmierā, kur dega siltumnīca 8m² platībā. Plkst. 15.20 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 15.20 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Alūksnes novada Mārkalnes pagastu, kur dega vienstāvu saimniecības ēka 50m² platībā. Plkst. 17.53 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 23.34 tika saņemts izsaukums uz Kocēnu novada Vaidavas pagastu, kur dega vienstāvu saimniecības ēka 35m² platībā. Plkst. 01.03 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 00.24 ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumu Apes novada Apes pagastā, kur dega siena ruļļi 30m² platībā. Plkst. 03.09 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 1.16 turpat Apes novada Apes pagastā jau citviet arī dega siena ruļļi 10m² platībā. Plkst. 2.50 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vidzemē ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Raiņa ielā Valkā, kur dega sadzīves atkritumi un koka sēta 18m² lielā platībā, kā arī Uzvaras ielā Alūksnē, kur kādas mājas dūmvadā dega sodrēji.

Vidzemē aizvadītajā diennaktī dzēsti divi kūlas ugunsgrēki – Pārgaujas novada Stalbes pagastā kūla dega 102m² platībā un Apes novada Trapenes pagastā kūla dega 100m² platībā.