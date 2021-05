Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem trīs izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī laika posmā no šī gada 26.maija plkst. 6.30 līdz 27.maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma trīs izsaukumus – visus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 11.22 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumus uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur daudzdzīvokļu mājas vienā no dzīvokļiem bija izveidojies piedūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka trīsstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5m² platībā. Lai novēstu sodrēju degšanu, ugunsdzēsēji glābēji izmantoja 10 kilogramus tehniskās sāls. Ar mājas iemītniekiem tika pārrunāti pareizas apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji, brīdinošo dūmu detektora skaņu nesadzirdēja. Plkst. 13.12 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Katru gadu ugunsdzēsēji glābēji vidēji 500 reizes mājokļu dūmvados dzēš degošus sodrējus. Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju. Nereti karstums un dzirksteles no dūmvada iekļūst jumta konstrukcijās, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku. VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu!