Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem seši izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 13. februāra plkst. 6.30 līdz 14. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma sešus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, trīs uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Plkst. 10.12 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastu, kur ar atklātu liesmu dega kūts kopā ar saimniecības ēku 200 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās ēkas saimnieki bija sākuši mājlopu izvešanu no kūts. Ugunsdzēsēji glābēji no kūts izveda vienu mājlopu, savukārt no saimniecības ēkas evakuēja traktortehniku. Plkst. 14.59 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Valmierā, kur uz ceļa braucamās daļas bija uzkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ceļa braucamo daļu atbrīvoja. Līdzīgs izsaukums tika saņemts arī uz Alūksnes novada Pededzes pagastu. Arī šeit notikuma vietā tika sazāģēts uz brauktuves uzkritušais koks un atbrīvota ceļa braucamā daļa.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 50 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi.