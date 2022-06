Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem seši izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 14. jūnija plkst. 6.30 līdz 15.jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Plkst. 19.47 saņemts izsaukums uz Cēsu novada Nītaures pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg koka guļbaļķu ēka 180m² platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba divus kaķus. Astoņi cilvēki no ēkas evakuējušies pirms VUGD ierašanās. Plkst. 00.27 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Cēsu novada Zaubes pagastā, Alūksnes novada Ziemera pagastā un šorīt Gulbenes novada Līgo pagastā, kur uz ceļa braucamajām daļām bija uzkrituši koki. Ugunsdzēsēji glābēji kokus sazāģēja un ceļa braucamās daļas atbrīvoja.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 59 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 39 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.