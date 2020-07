Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem seši izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 2.jūlija plkst. 6.30 līdz 3.jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 09.33 Madonas un Lubānas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur vienstāva saimniecības ēkā dega griesti un siena 20 m² platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 11.05.

Naktī no ceturtdienas uz piektdienu plkst. 01.50 Cēsu ugunsdzēsēji glābēji devās uz Leona Paegles ielu Cēsīs, kur dega pirts 50 m² un divu metru attālumā esošā malkas šķūņa siena 1 m² platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 04.19.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji Alūksnē no ezera izcēla vienu bojāgājušo. Informāciju par to, ka ūdenī redzams cilvēks, VUGD no Valsts policijas saņēma plkst. 13.09. Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu nokļuva līdz bojāgājušajam, nogādāja viņu krastā un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.