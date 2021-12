Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem septiņi izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 21. decembra plkst. 6.30 līdz 22. decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma septiņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un piecus uz glābšanas darbiem.

Jau informējām, ka vakar plkst. 6.53 tika saņemts izsaukums uz Beverīnas ielu Valkā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 50m² platībā. Notikuma vietā strādāja 12 Valkas, Smiltenes un Strenču ugunsdzēsēji glābēji, kā arī piesaistītas četras autocisternas. Mājoklī bija uzstādīts dūmu detektors, kura spalgo un brīdinošo signālu ugunsdzēsēji glābēji dzirdēja arī strādājot notikuma vietā. Plkst. 11.35 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Plkst. 17.16 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Cēsu novada Raikuma pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 45m² platībā. Notikuma vietā strādāja septiņi Cēsu daļas ugunsdzēsēji glābēji, kā arī trīs Pārgaujas novada ugunsdzēsēju formējuma vīri. Plkst. 20.10 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Plkst. 11.32 VUGD saņēma izsaukumu uz Dzelzceļa ielu Gulbenē, kur vienstāva koka dzīvojamā mājā no ēkas dūmeņa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka krāsns mūrītī dega sodrēji, kā arī caurulē, kas to savieno ar dūmeni. Lai novērstu sodrēju degšana, dūmvadā tika iebērts 10kg sāls. Ugunsdzēsēji glābēji mājas iemītniekiem skaidroja, cik svarīgi ir regulāri veikt dūmvadu tīrīšanu. Vienā no ēkas dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors, diemžēl tas savas funkcijas nepildīja, jo tam nebija pievienota baterija. VUGD darbu notikuma vietā pabeidza plkst. 12.35.

Plkst. 19.15 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur no divstāvu dzīvojamās ēkas skursteņa nāk liesmas. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka mājas dūmvadā deg sodrēji 1m2 platībā Plkst. 20.57 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Salam pieņemoties spēkā, iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto apkures ierīces. Tādēļ vēl jo vairāk ir svarīgi ievērot drošas ekspluatācijas noteikumus. Apkures sezonā daļa no traģiskajiem ugunsgrēkiem izceļas tieši nepareizas vai bojātas apkures ierīču ekspluatācijas dēļ. Iedzīvotāji krāsnis pārkurina un uz tām žāvē drēbes, neaiztaisa ciet krāsns durtiņas, kā arī pie tām novieto degtspējīgus priekšmetus. Šo ugunsgrēku izcelšanos var novērst, ievērojot drošības noteikumus apkures ierīču ekspluatācijas laikā un regulāri sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim.

VUGD aicina iedzīvotājus parūpēties par savas privātmājas drošību, tajā uzstādot dūmu detektoru (ar bateriju), redzamā un visiem pieejamā vietā novietojot ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības pārklāju, reizi gadā veicot dūmvada tīrīšanu, kā arī reizi desmit gados veicot elektrības pretestības mērījumus!

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 54 izsaukumus – 24 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.