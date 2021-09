Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem septiņi izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 21.septembra plkst. 6.30 līdz 22. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma septiņus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Vakar plkst. 12.37 tika saņemts izsaukums uz Madonas novada Mētrienas pagastu, kur vienstāva dzīvojamās mājas bēniņos gruzd grīda. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka uz grīdas gruzdēja kartona kaste ar no krāsns izgrābtiem pelniem un dēļu grīda 0,5m² platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Apkures sezonā daļa no traģiskajiem ugunsgrēkiem izceļas tieši nepareizas vai bojātu apkures ierīču ekspluatācijas dēļ. Iedzīvotāji krāsnis pārkurina un uz tām žāvē drēbes, neaiztaisa ciet krāsns durtiņas, kā arī pie tām novieto degtspējīgus priekšmetus. Šo ugunsgrēku izcelšanos var novērst, ievērojot drošības noteikumus apkures ierīču ekspluatācijas laikā un regulāri sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim.

Vakar vakarā tika saņemts izsaukums arī uz Smiltenes novada Palsmanes pagastu, kur vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2m² platībā, kā arī uz Smiltenes novada Virešu pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas rezultātā apkures katlam bija nostrādājis drošības vārsts un katlu telpā bija izveidojies tvaiks. Ugunsdzēsēji glābēji izvēdināja telpas.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Lai cik neliela, uguns liesma ir bīstama, ja to atstāj bez uzraudzības vai izturas nevērīgi, tāpēc, lietojot atklātu uguni – iededzot svecīti vai smēķējot, jābūt uzmanīgam. Savukārt, dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem.