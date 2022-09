Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 22. septembra plkst. 6.30 līdz 23. septembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus uz glābšanas darbiem.

Plkst. 20.00 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Ziemera pagastu, kur Alūksnes ezerā apgāzusies laiva ar diviem cilvēkiem, no kuriem, saskaņā ar pieteicēja sniegto informāciju, vienam bija izdevies aizpeldēt līdz saliņai, bet otrs cilvēks neesot redzams. Ugunsdzēsēji glābēji ar laivu nokļuva līdz saliņai un cilvēku nogādāja krastā, kur nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Apsekojot ezeru kopā ar pašvaldības aģentūras darbiniekiem un laivu, atrasts bojāgājušais un nogādāts krastā. Darbs notikuma vietā noslēdzās neilgi pirms desmitiem vakarā.

Ap pusdesmitiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastu, kur novadgrāvī bija iestigušas divas govis. Ar virves, šļūtenes un piesaistītā traktora palīdzību govis izvilktas no grāvja.

Četros no rīta ugunsdzēsēji glābēji devās uz Valmieras novada Valmieras pagastu, kur no ceļa bija nobraukusi smagā automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji tās vadītājam sniedza pirmo palīdzību un palīdzēja izkļūt no automašīnas. Pēc tam atvienotas automašīnas akumulatora baterejas.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 49 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 34 uz glābšanas darbiem, bet trīs izsaukumi bija maldinājumi.