Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 14. februāra plkst. 6.30 līdz 15. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un trīs uz glābšanas darbiem.

Plkst. 10.25 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Cēsu novada Liepas pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma no mikroautobusa notika degvielas noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji novērsa noplūdi un atvienoja automašīnas akumulatora klemmes.

Pusdienlaikā, atgriežoties no nodarbībām, Alojas ugunsdzēsēji glābēji pamanīja, ka Limbažu novada Alojas pagastā no vienstāva autoservisa ēkas nāk dūmi. Piebraucot pie ēkas, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg automašīnas bagāžnieks 2 m² platībā. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes un izvilka to no servisa ēkas.

Ugunsdzēsēji glābēji atgādina, ka, izceļoties ugunsgrēkam, ir jāevakuējas no bīstamās zonas, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 un tikai tad, izvērtējot iespējamo bīstamību, var uzsākt dzēšanu ar ugunsdzēsības aparāta palīdzību.

Vakarā ugunsdzēsēji glābēji devās uz Limbažu novada Alojas pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī pa ventilācijas lūku nāca iekšā dūmi. Apsekojot ēku, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka sadūmojums veidojas netīrīta dūmvada un ventilācijas kanālu ekspluatācijas rezultātā. Ar iedzīvotājiem tika pārrunāta dūmvada un ventilācijas kanālu tīrīšanas nepieciešamība.

Naktī uz otrdienu Varakļānu, Madonas un Viļānu ugunsdzēsēji glābēji devās uz Dārza ielu Varakļānos, kur dega garāžas jumts 10 m² platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc četrām stundām.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 38 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.