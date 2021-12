Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 20. decembra plkst. 6.30 līdz 21. decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, vienu uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Šorīt plkst. 6.53 tika saņemts izsaukums uz Beverīnas ielu Valkā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 50m² platībā. Plkst. 8.17 ugunsgrēks tika ierobežots un šobrīd turpinās dzēšanas darbi. Notikuma vietā strādā Valkas, Smiltenes un Strenču ugunsdzēsēji glābēji, kā arī piesaistītas četras autocisternas. Mājoklī bija uzstādīts dūmu detektors, kura spalgo un brīdinošo signālu ugunsdzēsēji glābēji dzirdēja arī strādājot notikuma vietā.

Vakar plkst. 9.36 tika saņemts izsaukums uz Stacijas ielu Limbažos, kur dega vienstāva angāra tipa autoservisa ēka 85m² platībā. No ēkas ar vinčas palīdzību tika izvilktas divas automašīnas. Notikuma vietā strādāja 12 Limbažu, Salacgrīvas un Alojas ugunsdzēsēji glābēji, notikumam bija piesaistītas četras autocisternas. Plkst. 13.39 dzēšanas darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Linarda Laicēna ielā Valmierā, kur ražošanas ēkā skaidu bunkurā dega skaidas un putekļi 10m² platībā.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji saņēma arī izsaukumu uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1m² platībā.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus – 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.

Aizvadītās diennakts traģiskās ugunsnelaimes Latvijā ir prasījušas divu cilvēku dzīvības, līdz ar to šogad kopumā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši jau 96 cilvēki! Reizēs, kad uguns spēcīgi izpostījusi mājokli vai notikuma vietā ir palikušas krāsmatas, nereti tiek atrasti bojāgājuši cilvēki, kas liecina par to, ka ugunsgrēka izcelšanās nav laikus pamanīta un cilvēkiem nav bijusi iespēja izkļūt no dūmu un liesmu gūsta. Visticamāk, mājokļos nav bijis uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu! Ugunsnelaimi ne vienmēr var paredzēt, bet darbspējīgs dūmu detektors palīdzēs pamanīt sadūmojumu telpā un izglābties!