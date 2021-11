Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 1. novembra plkst. 6.30 līdz 2. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājumi.

Vakar plkst. 8.41 tika saņemts izsaukums uz Madonas novada Aronas pagastu, kur dega vienstāva angāra tipa ēkas siena, sienas siltinājums un būvkonstrukcijas 5m² platībā. Plkst. 9.25 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 11.43 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Saules ielu Madonā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas rezultātā bija izveidojies piedūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja ēku, kā arī veica pārrunas ar dzīvokļa saimnieci, ka nepieciešams pārbaudīt apkures iekārtas, veikt dūmvada tīrīšanu. Plkst. 12.01 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Regulāra sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā.