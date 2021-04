Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī laika posmā no šī gada 7.aprīļa plkst. 6.30 līdz 8.aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu un vienu uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 17.54 tika saņemts izsaukums uz Valmieras ielu Smiltenē, kur dega vienstāva garāžā izbūvēta pirts 7m² platībā. Plkst. 19.22 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 21.45 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Apes novada Trapenes pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega veļasmašīna un ēkas starpsiena 3m² platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās. Ugunsgrēku apdzēsa četri garāmgājēji, kuri izmantoja ugunsdzēsības aparātu. Ugunsdzēsēji glābēji no mājas iznesa sadegušo veļasmašīnu, kā arī veica telpu pārbaudi un izvēdināja to. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks un suns. Mājoklī bija uzstādīts dūmu detektors.

Vakar Vidzemē dzēsti divi kūlas ugunsgrēki:

Rūjienas novada Jeru pagastā kūla dega 100m² platībā;

kūla dega 100m² platībā; Viestura ielā Gulbenē – 20m² platībā.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 54 izsaukumus – 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 11 kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.