Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 3.februāra plkst. 6.30 līdz 4.februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 15.47 tika saņemts izsaukums uz Tālavas ielu Valkā, kur daudzdzīvokļu ēkas ceturtajā stāvā no dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka uz plīts piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,02m² platībā. Ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja izvēdināt piedūmotās telpas. Plkst. 16.22 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Plkst. 16.33 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Gulbenes novada Rankas pagastā, kur no trīsstāvu dzīvojamās mājas pagraba nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, VUGD konstatēja, ka mājas pagrabā deg spainī sakurts ugunskurs 0,1m² platībā, kurš pagrabā un arī dzīvokļos bija radījis piedūmojumu. No ēkas tika evakuēti seši cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji degoši spaini no pagraba iznesa laukā, nodzēsa to, kā arī veica telpu apsekošanu un vēdināšanu. Plkst. 17.39 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Plkst. 21.38 tika saņemts izsaukums uz Salacgrīvas novada Liepupes pagastu, kur dega malkas šķūnis. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg šķūņa ārējā siena 3m² platībā, kā arī malka 3m² platībā. Plkst. 22.49 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar plkst. 20.19 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Torņa ielu Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā jūtama gāzes smaka. Ugunsdzēsēji glābēji noslēdza gāzes stāvvadu, kā arī veica telpu vēdināšanu un visa nama apsekošanu. Informācija tika nodota Latvijas propāna gāzes pārstāvim, kurš ieradās notikuma vietā. Plkst. 21.33 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 32 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.