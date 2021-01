Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem četri izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 25.janvāra plkst. 6.30 līdz 26.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma četrus izsaukumus – visus uz glābšanas darbiem.

Vakar no rīta ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Mālupes pagastu, kur autobuss noslīdējis no ceļa un pasažieri nevar izkļūt no tā laukā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pasažieri no autobusa izkļuvuši saviem spēkiem un VUGD palīdzība nav nepieciešama.

Plkst. 23.04 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Priekuļu novada Veselavas pagastā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, vieglajā automašīna iespiesti cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja divus cilvēkus, kurus nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 1.00 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 32 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.