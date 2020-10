Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem astoņi izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 12.oktobra plkst. 6.30 līdz 13.oktobra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu un sešus uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 17.36 tika saņemts izsaukums uz Rūpniecības ielu Madonā, kur dūmo automašīna. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vieglās automašīnas motortelpā bija gruzdējis kartons, kuru iedzīvotāji bija izvilkuši pirms VUGD ierašanās.

Plkst. 23.38 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Alojas novada Alojas pagastu, kur dega vienstāva neapsaimniekota ēka 120m² platībā. Notikuma vietā strādāja astoņi Alojas, Limbažu un Mazsalacas ugunsdzēsēji glābēji, kā arī četri Matīšu ugunsdzēsēju formējuma ugunsdzēsēji. Plkst. 2.00 ugunsgrēks tika likvidēts.

Šorīt plkst. 5.22 tika saņemts izsaukums uz Ziloņu ielu Valmierā, kur automašīna atrodas Dzirnavu ezeriņā un tajā redzami cilvēki. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divi cilvēki no automašīnas izkļuvuši saviem spēkiem. Automašīna, kura atradās ~5metrus no krasta, tika izcelta no ūdens un atvienots akumulators. Notikuma vietā tika sakārtota arī ceļa braucamā daļa. Plkst. 6.52 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī kādam madonietim, kurš saviem spēkiem no uzpampušā pirksta nevarēja noņemt gredzenu. Ugunsdzēsēji glābēji gredzenu pārzāģēja un pirkstu atbrīvoja.

Savukārt Priekuļu novada Priekuļu pagastā vakar ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja caurulē iesprūduši kaķi.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 48 izsaukumus – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.