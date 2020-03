Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem astoņi izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 28. februāra plkst. 6.30 līdz 2.marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.

Sestdien plkst.4 no rīta tika saņemts izsaukums uz Raunas novada Raunas pagastu, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dega bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts atstāts ēdiens. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies deviņi cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Plkst. 5.31 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt plkst. 23.51 VUGD saņēma izsaukumu Alūksnē, kur daudzdzīvokļu ēkā bija izveidojies sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā deg sadzīves mantas 5m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies septiņi cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot autokāpnes no ēkas otrā stāva un mansarda stāva izglāba četrus cilvēkus, bet vienu cilvēku izglāba, izmantojot glābšanas masku. Plkst. 1.38 ugunsgrēks tika likvidēts. Tikai vienā no ēkas dzīvokļiem bija uzstādīts dūmu detektors.

VUGD atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Madonas novada Aronas pagastā, kur garāžā dega skaidu bunkurs 1m² platībā.