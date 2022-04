Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem astoņi izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 25. aprīļa plkst. 6.30 līdz 26. aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājums.

Ugunsdzēsēji glābēji vakar devās uz Smiltenes novada Trapenes pagastu, kur dega atkritumi 9 m² platībā, un Laurencenes ielu Alūksnē, kur piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļa tualetē dega atkritumu tvertne 0,1 m² platībā.

Vakar no rīta Smiltenes novada Variņu pagastā pēc ceļu satiksmes negadījuma ugunsdzēsēji glābēji ar vinčas palīdzību novilka avarējušās automašīnas no brauktuves un pēc tam to sakārtoja.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 40 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija kūlas ugunsgrēki, 20 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.