Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem astoņi izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 15. februāra plkst. 6.30 līdz 16. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus – sešus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājums.

Plkst. 16.19 VUGD saņēma informāciju, ka Limbažu novada Liepupes pagastā uz autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) notikusi divu kravas automašīnu sadarsme. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka cilvēki no transportlīdzekļiem ir izkļuvuši paši saviem spēkiem. Sadursmes rezultātā no abiem transportlīdzekļiem notika degvielas noplūde, kā arī no vienas automašīnas piekabes bija izbiruši 3 m³ šķeldas. Ar absorbenta palīdzību ugunsdzēsēji glābēji savāca izlijušo degvielu un pēc tam sakārtoja ceļa braucamo daļu. Glābšanas darbi noslēdzās pēc vairāk kā sešu stundu darba. Tajos piedalījās Limbažu un Saulkrastu ugunsdzēsēji glābēji.

Valkas novada Vijciema pagastā ugunsdzēsēji glābēji sazāgēja koku, kas bija nokritis uz ceļa braucamās daļas.

Vakarpusē Limbažu novada Vidrižu pagastā divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 m² platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 44 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 31 uz glābšanas darbiem, bet seši izsaukumi bija maldinājumi.