Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 19 izsaukumi

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 29. oktobra plkst. 6.30 līdz 1. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 19 izsaukumus – sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, 10 uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Piektdien plkst. 20.37 tika saņemts izsaukums uz Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastu, kur dega desmit nepieskatīti ugunskuri 500m² platībā. Plkst. 22.28 ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī uz sestdienu plkst. 1.17 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Gulbenes novada Galgauskas pagastu, kur dega automašīna 4,5m² platībā. Plkst. 2.12 ugunsgrēks tika nodzēsts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Valmieras novada Rencēnu pagastā, kur piektdien dega elektrības balsts 1m² platībā, Limbažu novada Vidrižu pagastā, kur arī dega elektrības balsta gals 1m² platībā, kā arī Valmieras novada Kauguru pagastā, kur svētdien dega vieglās automašīnas motortelpā esoši elektrības vadi 0,01m² platībā (likvidēts pirms VUGD ierašanās).

Vakar vakarā tika saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Virešu pagastu, kur cilvēks apmaldījies mežā. Izmantojot ugunsdzēsības autocisternas raidītos skaņas un gaismas signālus, kā arī sazinoties pa tālruni ar pazudušo, cilvēks tika atrasts. Izsaukums tika saņemts plkst. 21.02 un plkst. 22.44 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Mētrienas pagastu, kur saimniecības ēkā no gāzes balona notiek gāzes noplūde. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no apgāzta propāna gāzes balona notiek noplūde. Noplūde tika novērsta, gāzes balons iznests no ēkas un telpas izvēdinātas.

Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība brīvdienās bija nepieciešama arī Gulbenes novada Rankas pagastā, kur svētdienas rītā pār ceļa braucamo daļu bija pārkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ceļa braucamo daļu atbrīvoja.

Visā Latvijā aizvadītajās trīs diennaktīs VUGD saņēma 125 izsaukumus – 37 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija uz meža ugunsgrēka dzēšanu, 68 uz glābšanas darbiem, bet 20 izsaukumi bija maldinājumi.