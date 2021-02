Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 15 izsaukumi

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 19. februāra plkst. 6.30 līdz 22. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 15 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Piektdien plkst. 10.23 tika saņemts izsaukums uz Alojas novada Alojas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 15m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas tika izglābts cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta. Plkst. 12.33 ugunsgrēks tika likvidēts. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.

Plkst. 19.25 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Madonas novada Aronas pagastu, kur dega vienstāva autoservisa ēka. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēka deg ar atklātu liesmu 125m² platībā, tai jau iebrucis jumts. Notikuma vietā strādāja septiņi Madonas un Cesvaines ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas trīs autocisternas. Plkst. 23.15 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 22.26 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valkas novada Kārķu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 36m² platībā. Plkst. 00.37 ugunsgrēks tika likvidēts. Mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.

Sestdienas rītā plkst. 4.35 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Burtnieku novada Rencēnu pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka un traktors 2000m² platībā. Notikuma vietā strādāja 18 Valmieras, Rūjienas un Strenču ugunsdzēsēji glābēji. Notikumam bija piesaistītas četras autocisternas, kā arī ūdens vedējs. No liesmām izdevās nosargāt blakus esošo ēku 1000m² platībā. Ugunsgrēkā sadega traktors, zāles pļaujamais, kā arī suns un vistas. Plkst. 10.35 ugunsgrēks tika likvidēts.

Sestdien plkst. 18.15 tika saņemts izsaukums uz Amatas novada Drabešu pagastu, kur dega divstāvu angāra tipa noliktava un skaidas 50m² platībā. Plkst. 22.55 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdienas rītā plkst. 4.47 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Smiltenes novada Launkalnes pagastu, kur dega vienstāva pirts siena 4m² platībā. Plkst. 5.52 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Madonas novada Aronas pagastā, kur divstāvu dzīvojamā mājas dūmvadā dega sodrēji, kā arī uz Kocēnu novada Zilākalna pagastu, kur divstāvu dzīvojamā ēkā pirmā stāva dzīvoklī nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas rezultātā bija radies sadūmojums un nostrādājis dūmu detektors.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Lai cik neliela, uguns liesma ir bīstama, ja to atstāj bez uzraudzības vai izturas nevērīgi, tāpēc, lietojot atklātu uguni – iededzot svecīti vai smēķējot, jābūt uzmanīgam. Savukārt, dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem.