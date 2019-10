Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 15 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 25.oktobra plkst. 6.30 līdz 28.oktobra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 103 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 86 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinoši.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma jau vairāk nekā 170 izsaukumus saistībā ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, no kuriem vairāk nekā 70 tika saņemti Vidzemē. Vairumā gadījumu izsaukumi bija par to, ka koki ir pārkrituši par ceļa braucamajām daļām un ir nepieciešams tos sazāģēt, bet bija arī izsaukumi par to, ka koki nolūzuši uz automašīnām, elektrības vai apgaismes vadiem. Visvairāk izsaukumu Vidzemē saņemti Limbažu (12), Kocēnu (10) un Gulbenes (6) novados.

VUGD atgādina, ka gadījumā, ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi avārija vai arī kāds cits negadījums, nekavējoties jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem pa tālruņa numuru 112.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama piektdien Gulbenes novadā, kur dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 18m² platībā, Ērgļos, kur dega elektrības sadales skapis 0,01m² platībā un Madonas novadā, kur dega nekontrolēts ugunskurs 1m² platībā, sestdien Madonas novadā, kur saimniecības ēkai dega pagraba jumta siltinājums un sadzīves mantas 5m² platībā, Alūksnes novadā, kur dega šķūnis 80m² platībā un blakus esošā šķūņa siena 2m² platībā, bet svētdien Beverīnas novadā, kur saimniecības ēkai dega siena 1m² platībā, Gulbenē, kur dega atkritumi 2m² platībā, Mazsalacas novadā, kur dega elektrosadales skapis 0,5m² platībā un Kocēnu novadā, kur dega koka zars 0,01m² platībā.

Sestdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Valkas novadā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums un avarējusi vieglā automašīna – ugunsdzēsēji glābēji no tās atbrīvoja cietušu cilvēku un atvienoja automašīnas akumulatora klemmes.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, piektdien Gulbenē no koka tika nocelts kaķis.