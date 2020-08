Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 14 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 14.augusta plkst. 6.30 līdz 17.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 14 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Sestdien plkst. 14.43 tika saņemts izsaukums uz Pārgaujas novada Straupes pagastu, kur dega nokults labības laiks un seši salmu ruļļi 5000m² platībā un ruļļu prese 0,5m² platībā. Plkst. 16.10 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdien plkst. 14.28 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz L.Paegles ielu Cēsīs, kur vienstāvu garāžā dega mēbeles 5m² platībā. Plkst. 15.05 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 17.46 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Smiltenes novada Bilskas pagastu, kur dega labības rugāji un salmi 1,5 hektāru lielā platībā. Plkst. 18.59 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Priekuļu novada Priekuļu pagastā, kur dega elektrības sadales skapis 2m² platībā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, kur dega sausā zāle 500m² platībā, Līgatnes novada Līgatnes pagastā, kur dega sausā zāle 500m² platībā, Burtnieku ielā Limbažos, kur dega siena ķīpas 4m² platībā, kā arī Palmu ielā Cēsīs, kur dega sadzīves atkritumi 10m² platībā.

Šobrīd visā Latvijā un arī Vidzemē aktīvi notiek ražas novākšana, līdz ar to pieaug izsaukumu skaits, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi, lauksaimniecības tehnika utt. Ugunsgrēku skaitu un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, piemēram, ļaujot sienam un siena ruļļiem kārtīgi izžūt pirms to kraušanas kaudzē, lai novērstu pašaizdegšanos. Lauksaimniecības traktortehnikas aizdegšanos novērsīs regulāra rotējošo detaļu un mezglu vārpstu attīrīšana no degtspējīgiem materiāliem. Degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī liesmas var pārmesties uz automašīnām un ēkām, tāpēc VUGD atgādina, ka ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu ugunsgrēku izcelšanos.