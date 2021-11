Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 12 izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 2. novembra plkst. 6.30 līdz 3. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 12 izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Plkst. 9.58 tika saņemts izsaukums uz Celtnieku ielu Cēsīs, kur dega vieglā automašīna 2m² platībā. Plkst. 10.36 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Plkst. 19.08 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Nākotnes ielu Gulbenē, kur dega kravas automašīnas riepas 2m² platībā. Plkst. 20.00 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 00.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Rencēnu pagastu, kur dega motorollers 1m² platībā. Plkst. 01.07 ugunsgrēks tika nodzēsts.

Plkst. 19.08 tika saņemts izsaukums uz Tālavas ielu Valkā, kur daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā jūtama gāzes smaka. No ēkas tika evakuēti 11 cilvēki. Pārbaudot ēku, tika konstatēts, ka gāze noplūst kādā dzīvoklī no vaļā atstātas gāzes plīts. Ugunsdzēsēji glābēji gāzes noplūdi novērsa, kā arī veica telpu vēdināšanu. Notikuma vietā strādāja arī AS Gaso avārijas dienests. Plkst. 19.53 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Šorīt plkst. 05.23 VUGD saņēma izsaukumu Viļņu ielā Salacgrīvā, kur avarējusi kravas automašīna un ietriekusies mājas sienā. Ugunsdzēsēji glābēji ar hidrauliskiem instrumentiem atbrīvoja transportlīdzeklī iespiesto autovadītāju un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Iedzīvotājs no ēkas ir evakuējies. Notikuma vietas teritorija norobežota. Noplūdusī viela ir noklāta ar putām. Satiksme Viļņu ielā Salacgrīvā slēgta abos virzienos. Dienesti turpina darbu notikuma vietā.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus – desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.