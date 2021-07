Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 12 izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 14. jūlija plkst. 6.30 līdz 15. jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 12 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājums.

Plkst. 16.29 VUGD saņēma informāciju, ka Madonas novada Dzelzavas pagastā deg saimniecības ēka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka saimniecības ēka jau deg 200 m² platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no saimniecības ēkas iedzīvotāji izveda kazas, savukārt ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu vistu, bet divas gāja bojā. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 20.09 un tajos piedalījās Cesvaines, Madonas un Lubānas ugunsdzēsēji glābēji.

Plkst. 22.10 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Valmieras novada Ķoņu pagastu, kur dega angāra siena 10 m² un kombains 5 m² platībā. Dzēšanas darbos piedalījās arī Naukšēnu pašvaldības ugunsdzēsības formējums. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 23.22.

Gulbenes novada Lizuma pagastā un Valmieras novada Ipiķu pagastā ugunsdzēsēji glābēji no ceļa braucamās daļas novāca nolūzušu koku.

Mežos visā Latvijā saglabājas augsta ugunsbīstamība! Nesmēķējiet un nekuriniet ugunskurus mežos un to tuvumā, nebrauciet ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem! Ugunsgrēks var sākties no vismazākās dzirksteles, radot apdraudējumu iedzīvotājiem un zaudējumus mežu īpašniekiem.

Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk norādiet notikuma vietu!

Iedzīvotāju ievērībai!

Gadījumā, kad jūsu apdzīvotās vietas tuvumā izcēlies meža vai kūdras purva ugunsgrēks, lai izvairītos no dūmu un to smakas iekļūšanas mājokļos, aizveriet logus un noslēdziet ventilāciju! Aicinām izvairīties no uzturēšanas piedūmotajā vidē un nedoties uz notikuma vietu!

Situācijās, kad ugunsgrēka izplatīšanās apdraud mājas vai apdzīvotas vietas, var tikt uzsākta iedzīvotāju evakuācija, par kuras nepieciešamību klātienē informēs dienestu pārstāvji.

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 100 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 67 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.