Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 12 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no 21. jūlija plkst. 6.30 līdz 24. jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 12 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Piektdien VUGD palīdzība bija nepieciešama Madonas novada Sarkaņu pagastā, kur dega sausā zāle 500m² platībā, kā arī Limbažu novada Vidrižu pagastā, kur dega sausā zāle un atsevišķi koki 300m2 platībā. Piektdienas vakarā vēl viens izsaukums tika saņemts uz Meža ielu Valkā, kur dega malka un koka vārti 26m² platībā. Savukārt sestdienas pēcpusdienā izsaukums tika saņemts uz Limbažu ielu Alojā, kur dega šķeldas kaudze 4m2 platībā.

Naktī uz svētdienu plkst. 01.05 VUGD saņēma izsaukumu uz Smēķu ielu Valkā, kur dega vienstāva pirts 20m² platībā. Plkst. 4.21 ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien plkst. 11.41 tika saņemts izsaukums uz Valkas novada Kārķu pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 140 m² platībā. Notikumā strādāja 12 ugunsdzēsēji glābēji un Valkas novada Kārķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Plkst. 17.23 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Jauno ielu Limbažos, kur piecstāvu dzīvojamā mājā virtuvē cepeškrāsnī dega keramikas māls 0,2m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Vakar plkst. 21.42 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Lazdonas pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega gulta un sadzīves mantas 15m² platībā. No degošā dzīvokļa evakuējās pieci cilvēki, no kuriem trīs cilvēki notikumā cietā. No ēkas citiem dzīvokļiem saviem spēkiem evakuējās vēl seši cilvēki. Plkst. 22.54 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 23.30 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Ipiķu pagastu, kur dega vienstāva neapsaimniekota ēka 30m² platībā. Notikuma vietā strādāja seši Rūjienas un Mazsalacas ugunsdzēsēji glābēji, bija piesaistītas divas autocisternas, kā arī notikumā strādāja četri Naukšēnu pašvaldības formējuma ugunsdzēsēji ar vienu autocisternu. Plkst. 2.25 ugunsgrēks likvidēts.

Piektdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Madonas novada Cesvaines pagastā, kur uz ceļa braucamās daļas bija uzkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ceļa braucamo daļu sakārtoja.

Vakar pēcpusdienā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Limbažu novada Limbažu pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums – avarējis motocokls. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja cilvēku, kurš atradās zem motocikla, un nodeva to NMPD mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.

Aizvadītajās trīs diennaktīs VUGD kopumā saņēma 147 izsaukumus – 60 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēka dzēšanu, 63 uz glābšanas darbiem, bet 24 izsaukumi bija maldinājumi.