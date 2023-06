Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 12 izsaukumi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 6. jūnija plkst. 6.30 līdz 7. jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 12 izsaukumus – sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem un vēl viens izsaukums bija maldinājums.

Vakar no rīta Rīgas ielā Valmierā trīsstāvu ēkas pagrabstāvā elektrības sadales skapī dega vadi 0,01 m² platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki.

Plkst. 12.20 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Limbažu novada Liepupes pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā kravas automašīna bija apgāzusies uz sāniem un no degvielas bākas notika noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji novērsa degvielas noplūdi, to no bākas pārsūknējot citā konteinerā, atvienoja automašīnas akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Neilgi pēc tam Celtnieku ielā Cēsīs dega divstāvu saimniecības ēka un blakus ēkas siena kopumā 55 m² platībā.

Pēcpusdienā Valmieras novada Burtnieku pagastā dega sausi koki 10 m² platībā.

Pusvienos naktī Valmieras novada Kauguru pagastā dega nojume un malkas grēda kopumā 7 m² platībā.

Šorīt Mazajā Noliktavu ielā Limbažos atklātā teritorijā dega sadzīves atkritumi 20 m² platībā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 67 izsaukumus – 28 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā deviņus uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.