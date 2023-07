Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 11 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no 28. jūlija plkst. 6.30 līdz 31. jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 11 izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem, kā arī vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Piektdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Valmieras novada Rencēnu pagastā, kur dega vieglā automašīna 6m² platībā, kā arī Dīvaliņa ielā Valmierā, kur arī dega vieglā automašīna 1m² platībā. Vēl viens izsaukums uz ugunsgrēku tika saņemt svētdienas vakarā, kad Alūksnes novada Mālupes pagastā dega elektrības balsts un vads 0,3m² platībā.

Vēl pieci izsaukumi tika saņemti uz glābšanas darbiem – sestdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Vidzemes ielā Salacgrīvā, kur bija avarējis mikroautobuss. Cilvēki no automašīnas bija izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Automašīna tika novilkta no ceļa braucamās daļas, kā arī tika sakārtota braucamā daļa. Vēl viens izsaukums sestdien tika saņemts arī uz Cēsu novada Raiskuma pagastu, kur automašīna bija nobraukusi no ceļa grāvī un sasvērusies uz sāniem, kā rezultātā cilvēks nevarēja izkāpt saviem spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja cilvēkam izkļūt no automašīnas.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD kopumā saņēma 126 izsaukumus – 37 uz ugunsgrēku dzēšanu, 62 uz glābšanas darbiem, bet 27 izsaukumi bija maldinājumi.